Treason vs. Noy, Trillanes ibinasura

Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong treason at espionage laban kina dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III at Sen. Antonio Trillanes IV kaugnay sa isinagawang back-channeling talks sa China noong kainitan ng pormahan ng mga barkong pandigma ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal noong 2012.

Sa ipinalabas na resolusyon ng Ombudsman, wala silang nakitang probable cause sa treason at espionage at wala ring ebidensiya na magpapatunay na nagkaroon ng conspiracy sa pagitan nina Aquino at Trillanes, base sa reklamo ng complainants.

Ang reklamo ay inihain nina Gen. Roberto T. Lastimoso, Dr. Enrico Sampang, Judge Moslemen T. Macarambon, dating Congressman Ronald Adamat at Dr. Dioscoro Esteban, Jr. noong Mayo 6, 2016, kilalang mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte noong kampanyahan.

Inireklamo nila ang dalawa ng paglabag sa Articles 114, Treason, at 117, Espionage, ng Revised Penal Code. Isinampa ang reklamo tatlong araw matapos ilantad ni Trillanes ang daang milyong pisong bank account ni Duterte sa Bank of the Philippine Islands (BPI).

Sa nasabing reklamo, kinuwestiyon ng complainants ang isinagawang backchannel negotiations ni Trillanes, na kumilos umano dahil sa basbas ni Aquino na noon ay Pangulo ng bansa, dahil sa umiinit na standoff sa Scarborough Shoal.

“Treason is a war crime. It is not an all-time offense…While there is peace, there are no traitors. There must be actual hostilities…Backchannel negotiations with China cannot be construed as ‘giving aid to enemy,’” ayon sa resolusyon ng Ombudsman.

Sa pagbasura ng Ombudsman sa reklamo laban kay Trillanes, sinabi ng senador na nagpapatunay lamang ito na isinampa ang kaso laban sa kanya ay pangha-harass at upang sirain ang kanyang reputasyon matapos niyang ibuking ang mga ill-gotten wealth ni Duterte.