TRAVEL ADVISORY SA MM DAHIL SA RW ATTACK

Sunod-sunod naglabas ng travel advisories ang iba’t ibang bansa kasunod ng pag-atake sa Resorts World Manila kahapon na ikinasawi ng 38 katao.

Unang naglabas ng travel advisory ang US Embassy.

Pinaalalahanan nila ang mga mamamayan dito sa bansa na iwasan munang magtungo sa mga matataong lugar.

Nagpaabot ng pakikiramay si US Ambassador to the Philippines Sung Kim sa mga biktima ang RW attack.

Naglabas din ng paalala si United Kingdom Ambassador to Manila Asif Ahmad sa mga mamamayan.

Pinayuhan ang mga Briton na doblehin ang pag-iingat habang nasa Pilipinas lalo na sa mga pampublikong lugar.

Naglabas din ng travel advisory ang Canada, Australia at Japan.

Partikular na pinag-iingat ang kanilang mamamayan sa pamamasyal sa Metro Manila at sa mga lugar na mataas ang banta ng terorismo at kaguluhan.