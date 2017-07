Transport groups welga ngayon!

Uulitin ngayong araw ng ilang grupo ng transportasyon ang kanilang protesta laban sa pagpapatupad ng moder­nisasyon ng mga pampublikong sasakyan sa bansa.

Mula sa Quezon Elliptical Circle sa Quezon City ay magmamartsa ang mga tsuper at operator ng jeep hanggang Mendiola sa Maynila.

Kabilang sa mangu­nguna sa protesta ay ang Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON), No To Jeepney Phaseout Coalition, at Save Our Jeepneys Network.

Muling iginiit ni Piston President George San Mateo na plano lamang ng gobyerno na ibigay ang kontrol sa mga pampublikong transportasyon sa malalaking korporasyon.

“Hindi naman tayo tumututol sa pagsasaayos ng ating mga sasakyan. Ang ating tinututulan lang ‘yung pamamaraan­ ng ating pamahalaan. Kinopya­ lang po ‘yan. Noong 2015 pa po ‘yan. ‘Yan ang gustong ipatupad ng gobyernong Aquino. Tapos napigil lang natin ‘yan. Tayo po ay nanga­lampag nagprotesta,” ani San Mateo.

Sa halip na pag-phase-out, makabubuti aniyang alalayan ng gobyerno ang mga maliliit na jeepney operator at tsuper na maiayos ang mga lumang jeep.

“Dini-dispute ko ‘yung konsepto ng gobyerno na para sa kanila, ‘pag ang sasakyan ay more than 15 years, ke okay pa ‘yan, phaseout na ‘yan. Sa Hong Kong nga e….

Sa Hong Kong po, 18,000 ang mga taxi doon. Ang mga taxi doon mga 1995 na Toyota Comfort. Hanggang ngayon bumibiyahe pa rin po,” dagdag pa nito.