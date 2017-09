Transport groups nagkasa ng protesta sa Sept 21

By JG Tumbado

Makikisali rin sa malawakang kilos-protesta ang iba’t ibang grupo ng transportasyon sa Setyembre 21, Huwebes, kasabay ng paggunita ng ika-45 anibersaryo ng pagdedeklara ng Martial Law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr.

Ayon sa grupong ‘No to Jeepney Phaseout Coalition’, partikular na kanilang ipoprotesta ang walang humpay na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, reporma sa pagbubuwis at ang pananakot ni Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang deklarasyon ng batas-militar.

Diin ni George San Mateo, coalition convener at Presidente ng Pinagkaisahang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON), makadagdag lamang sa paghihirap ng mga Pilipino ang pagpapatupad ng batas-militar bukod pa sa pag-alis sa kanilang karapatang sibil, pulitikal at kultural.

“‘Yung mababa ‘yung sahod, ‘yung pagpapatupad ng phase-out, killings din ‘yun, magreresulta rin sa pagkamatay ‘yun. Hindi nga lang pisikal. Pero kapag pinatay ang kinabuhayan mo, anong resulta nun?” ani San Mateo.

“Walang bansang umunlad sa ilalim ng diktadura o sa ilalim ng isang batas military. Lalung-lalong lalala ang kalagayan ng ating bansa, lalung-lalo na ang mahihirap,” dagdag pa nito.

Kasama rin sa ipaglalaban ng mga grupo ng transportasyon ang pagbasura sa jeepney modernization scheme na itinutulak ng gobyerno na sa kanilang paniniwala ay magdudulot lang ng kawalan ng trabaho ng maraming mga tsuper.