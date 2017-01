Transport group ‘di solid sa strike

Hindi­ lalahok ang ilang transport group sa isasagawang strike sa darating na Lunes, Enero 6 ng mga tsuper at operator na may kaugnayan sa pag-phase out ng mga jeep.

Kahapon ay nakipagpulong sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga lider ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP), Pasang Mada, Liga ng mga Tsuper at Ope­rators ng Pilipinas, and Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (ALTODAP) at ayon sa mga ito wala silang planong sumali sa strike.

Ang strike ay pa­ngungunahan ng transport group na Stop and Go na inaasahang dadaluhan ng 74,000 jeeps, libong UV Express na isasagawa sa Metro Manila at kalapit lalawigan.