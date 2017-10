Nangako si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ng proteksyon kay Ralph Trangia kahapon sa kondisyong ‘ingunguso’ nito ang mga ka-brod sa Aegis Juris Fraternity na responsable umano sa pagkamatay sa hazing ng UST law freshman na si Horacio ‘Atio’ Castillo III.

Sakaling makapasa at makwalipika sa Witness Protection Program (WPP) ng Department of Justice (DOJ), sinabi ni Aguirre na ipabubura niya ang pangalan ni Trangia sa listahan ng mga akusado sa deadly hazing.

“Potential witness siya at malaki ang maitutulong sa resolusyon ng kaso kung sasabihin niya ang kanyang mga nalalaman,” ayon sa kalihim, kasunod ng pagbalik kahapon ni Trangia sa bansa mula sa Chicago, Illinois, USA kasama ang kanyang ina na si Rosemarie.

Naniniwala si Aguirre na susi si Trangia sa ika­lulutas ng kaso dahil hindi ito aalis ng bansa upang tumakas kung inosente siya at walang nalalaman sa pagpapahirap kay Castillo na kalaunan ay nagresulta ng kamatayan nito.

“The return to the country of Mr. Ralph Trangia is a welcome development in our ongoing quest for justice for the death of Atio Castillo,” ayon kay Aguirre.

Umaasa si Aguirre na maganda ang intensiyon ni Trangia para linisin ang kanyang pangalan at sabihin ang buong katotohanan.

Nabatid na si Trangia, sergeant-at-arms ng Aegis Juris Fraternity ay duma­ting sa NAIA 1 dakong alas-11:41 kahapon ng umaga sakay ng Eva Air Flight BR 271 mula sa Taipei.