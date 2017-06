TRAHEDYA SA TOWING

By Betchai Julian

Nauwi sa trahedya ang paghatak sa container van ng isang tow truck matapos itong salpukin ng isang 14-wheeler truck sa Makati City kahapon ng madaling-araw.

Dahil sa lakas ng impact ay agad na binawian ng buhay ang pahinante ng sumalpok na 14-whee­ler truck na kinilalang si Marvin Dela Cruz, 26, helper, ng Platero, Biñan, Laguna.

Nagtamo ng pinsala sa ulo at katawan ang pahinante na naging dahilan ng kagyat nitong kamatayan.

Agaw-buhay naman ang hindi pa nakikilalang driver ng sumalpok na 14-wheeler truck sa dalawang naghihilahang tow truck at container van sa bahagi ng South Super Highway kanto ng Gregorio Street, Southbound lane Brgy. Magallanes ng nasabing lungsod dakong alas-4:50 ng madaling-araw kahapon.

Sa inisyal na ulat ni SPO2 Monterde ng Makati City Traffic Department, binabagtas ng 14-wheeler truck na may kargang buhangin ang South Super Highway at sinusundan nito ang isang container van nang biglang bumulusok pababa ang unang trak at sumalpok sa likurang bahagi ng naturang van.

Pinaniniwalaang hindi namalayan ng driver ng 14-wheeler truck ang mabagal na takbo ng container van na hinahatak ng isang tow truck kaya nangyari ang aksidente.

Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon ng ilang metro ang layo ang pahinanteng si Dela Cruz at bumagsak sa sementong kalsada habang kritikal naman ang kanyang driver matapos na mawasak ang harapan ng minamanehong 14-wheeler truck.

Posible umanong maharap ang driver ng nakabanggang truck sa kasong reckless imprudence resulting to homicide.