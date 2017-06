TRAGIC LOVE

By Armida Rico

Kamatayan ang na­ging sukli sa pagmamahal ng isang buntis na teenager nang walang awang iumpog ito sa pader kamakalawa ng hapon ng lover na teenager din sa Muntinlupa City.

Kasong Homicide at Intentional abortion ang kakaharapin ngayon ng 19-anyos na si Karl David Asehan ng Sta. Rosa, Laguna makaraang mamatay ang kinakasamang si Anna Cecilia Galicia, 19, call center agent ng Northgate Cyber Park condominium, Barangay Alabang sa nasabing lungsod.

Sa naantalang report na isinumite ni Senior Supt. Dante Novicio, hepe ng Muntinlupa City Police, dakong alas-12:30 na ng madaling-araw kahapon nang malagutan ng hininga ang biktima habang ginagamot sa Asian Hospital.

Patuloy naman na nagsasagawa ng manhunt ope­ration ang mga awtoridad upang madakip ang tumakas na suspek.

Ayon kay Senior Supt. Novicio, pilit umanong pinapapasok sa trabaho, ng suspek ang kinakasamang biktima ngunit tumanggi ito dahil masama ang pakiramdam.

Ikinagalit naman ng suspek ang dahilan ng biktima hanggang sa magtalo ang mga ito at humantong sa pananakit ng una sa huli. Hindi pa nakuntento ang suspek at hi­nawakan pa umano sa ulo ang kawawang biktima at iniuntog sa pader.

“Ini-report lang po sa aming tanggapan ang insidente ng mga kaanak ng biktima kahapon matapos pong bawian ng buhay sa pagamutan.

At kami po ngayon ay nagsasagawa ng masusing imbestigasyon sa insidente at sasampahan po namin ng kasong homicide at intentional abortion ang kinakasama ng biktima,” ani Novicio.

Dagdag ng opisyal, tumawag pa ang biktima sa kanyang ina na si Divina dakong alas-5:30 nitong Martes ng hapon at sinabing nag-away sila ni Karl at nahihilo siya matapos iuntog ang kanyang ulo sa pader.

Hanggang sa nakita na lang umano ng guwardiya sa condominium ang biktima na wala nang malay kaya agad itong isinugod sa nasabing pagamutan.

Ayon naman kay Alex Dela Plata na amain ng biktima, posibleng sinaktan ito (biktima) ng suspek dahil sa mga nakitang pasa sa katawan, mukha at hita.

“Kailangan panagutan ni Karl ang ginawa niya sa anak ko,” maluha-luhang pahayag ni Dela Plata.

Sa ngayon ay nagsasagawa ng malalimang imbestigasyon ang Muntilupa City Police kaugnay sa insidente.