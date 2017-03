TRAGIC DEATH KAY DADDY

Tadtad ng tama ng bala at nakalagak na sa punerarya ang bangkay ng isang daddy na unang naiulat na dinukot ng mga kalalakihang naka-bonnet sa IBP Road, Batasan Hills, Quezon City kamakailan.

Ang bangkay ni Renzo Lopez, 20-anyos at taga-IBP Road ng nasabing lungsod ay ­natagpuan ng ina nitong si ­Rosario ­Lopez sa isang pune­rarya sa Barangay 178, ­Camarin, Caloocan City kahapon, Marso 26 matapos ang pag-iikot sa iba’t ibang punerarya.

Napag-alamang ­dinukot si Renzo ng mga armadong kalalakihang naka-bonnet sa may IBP Road noong Marso 14.

Ayon sa salaysay ng live-in partner ng ­biktima na si Kate Olili, ­umalis umano si Renzo sa kanilang bahay noong gabi ng Marso 14 para bumili ng gamot ng kanilang anak na may sakit.

Kalaunan ay may dumating sa kanilang ­bahay at sinabing may dumakma kay Renzo na mga maskarado at armadong kala­lakihan na lulan ng isang gray na van na walang plaka.

Mula nang nasabing petsa ay hindi na ­umano nakita si Renzo kaya hina­gilap nila ito kung saan-saang lugar at bumuo pa ng Facebook page na “Help us Find Renzo” ­para matunton ang kinaroroonan nito hanggang sa matagpuan ito ng kanyang ina sa nasabing punerarya sa Camarin.

Sa ­pakikipag-ugnayan ng ina ng biktima ang bangkay umano ni ­Renzo ay natagpuan noon pang Marso 15 sa tabi ng isang basurahan sa Quirino Highway, Quezon City at dinala sa nasabing pune­rarya.

Gayunman ay isinasantabi ng ­awtoridad sa Quezon City na may kinalaman sa ­ilegal na droga ang pagkakapaslang kay Renzo at maaring mistaken ­identity umano.