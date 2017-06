Tracker team binuo sa inambus na ABC prexy

Blangko pa rin ang Pasay City Police sa ginawang pananambang sa pre­sidente ng Asosasyon ng mga Barangay Captain at nasa kritikal na kondisyon pa rin sa pagamutan habang ligtas ang kanyang personal body guard sa Pasay City.

Ayon Supt. Deanry Francisco, hepe ng Station Intelligence Unit (SIU) isang tracker team na binubuo ng kanyang tanggapan at Station Investigation and Detective Management Branch (SDIMB) ang tututok sa imbestigasyon sa pana­nambang kay Pasay Councilor Borbie Rivera, 39, pangulo ng ABC at naninirahan sa Barangay 112, Zone 12 nang na­sabing lungsod at sa kanyang personal body guard na si Alex Dominguez, na nasa hustong gulang.

Sinabi pa ni Francisco na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikilala ang dalawang gunman na riding-in-tandem at armado ng kalibre .45 baril at M16 riffle.

Sina Rivera at apat pa nitong body guard ay tinambangan habang nakasakay sa isang kulay pu­ting Land Cruiser na may plakang NQH-896 sa tapat ng Titan Z Club na matatagpuan sa Macapagal Boulevard, Hobbies of Asia nang nasabing lungsod dakong alas-kuwatro ng madaling-araw kamakalawa.