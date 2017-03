Trabaho naman ngayon

Makapaglikha naman ng trabaho ang itinutulak ngayon ni Senador Bam Aquino, makaraang mapagtibay ang panu­kalang pagbibigay ng libreng matrikula sa mga estudyante sa State Universities and colleges (SUCs).

Ito ay sa pamamagitan ng kanyang inihaing Senate Bill No. 1278 o ang ‘Trabaho Centers in Schools Act’.

“By strengthen linkages between school and companies through the Trabaho Centers, we can lessen the number of unemployment and underemployment in the country,” ayon kay Aquino.

Makatutulong umano ito para matugunan ng problema ng unemployment at underemployment sa pagbibigay ng akmang trabaho ang parehong high school at college graduates.

Ang pagkakaroon umano ng job placement offices sa public schools at SUCs ay magsisilbing tulay sa paglikha ng trabaho.

Tinukoy nito ang data mula sa Philippine Statistics Office na ang unemployment rate ng bansa ay nasa 4.7% habang may dalawang milyong Pilipino ang walang trabaho. Ang bilang naman ng underemployed ay nasa 7.51 million.