Totoong lagay ng kalusugan ni Duterte, ilantad! – solons

Dahil nakasalalay ang national security sa kalusugan ng Pangulo, hinamon ng dalawang mambabatas ang Palasyo ng Malacañang na ilantad ang tunay na kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong lumiban ng ilang araw sa mga mahahalagang aktibidad tulad ng selebrasyon sa Araw ng Kalayaan noong Hunyo 12.

Ayon kina Legitimate minority Congressmen Gary Alejano ng Magdalo party-list at Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat, hindi maiwasang magtaka ng publiko dahil kung kailan maraming problema ang bansa ay saka naman hindi nagpapakita sa publiko ang pangulo.

“The absence of the President from the public is very unusual especially there is still an ongoing crisis in Marawi,” ani Alejano na hindi kontento sa pahayag ng Palasyo na nagpapahinga lamang si Duterte.

Hindi dumalo si Duterte sa Independence rites sa Luneta noong Lunes at sinabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Alan Peter Cayetano na may-sakit ang Pangulo na agad namang kinontra ng Malacañang.

Mula noong Lunes, hindi na nagpakita sa publiko si Duterte kaya hindi umamo maiwasang mag-especulate ang publiko sa totoong lagay ng kalusugan ng Pangulo.

“People cannot help but speculate about the status of president’s health. Malacañang should be forthright in informing the public about this. President’s health is a national security issue,” ani Alejano.

Sinegundahan naman ito ni Baguilat kaya kailangan aniyang bukas o transparent ang Malacañang ukol sa kalagayan ni Duterte.

“The President’s health is a national concern. Transparency is a must. The most plausible explanation for a President going on leave for a week or more is health reasons. So it’s most likely that he had to undergo a medical check-up,” ani Baguilat.