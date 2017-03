Tonite columnist, tinanghal na ‘Best Male Entertainment Columnist’ sa GEMS Awards

SA kaunana-unahang GEMS Awards, ang diva that you love ay tinanghal na Best Male Entertainment Columnist. Ang female counterpart ko po ay ang beterenang showbiz reporter na si Ms. Cristy Fermin.

Ibinabahagi ko ang karangalang ito, siempre pa sa Abante Tonite, sa Moni­ca Publications, sa aming entertainment section editor na si Jerry Olea at sa lahat ng mga bumabasa sa ­aming pahina.

Inaalay ko rin sa Papa Alfredo ko ang parangal. Kung buhay pa siya, dapat ay 70 years old na siya.

Kaarawan niya noong gabi ng parangal. Papa, can you hear me? I hope you are proud of me.

Let me share and reminisce the first time I made him proud. I will never forget the pride on his face when I became sixth honorable mention in my kindergarten class.

Ang sabi niya pa sa akin, “Matalino pala itong si kulot ko.” Kasama rin siyempre ang nanay kong si Liwayway sa aking pinag-aalayan.

She was once an OFW. A day care center teacher sa King Khalid Eye Hospital sa Saudi Arabia, para rin sa iyo ito.

You toiled and sacrificed for us, your kids to make sure that we get the best education.

Sa mga dalubguro, please always teach your students the TRUTH at sa buhay nila, dapat mas la­ging sila ay nasa TAMA. Please help them, guide them, na huwag ma-seduce at masilaw sa power, fame and money.

Tell them na ang true measure of success is by becoming a good person first, and all through out their lives,

We are living in a complicated time, and no matter how complicated it is — good people with good intentions for the greater good prevail.

Mabuhay po ang GEMS Awards!

May God embrace and love us fiercely!

***

Para sa educators, mentors at students, ito ang dahilan kaya ako ang hinirang na best entertainment columnist, “Mapa-Ingles man o Fi­lipino, command niya sa lengguwahe ay pambato. Sa pagsulat, may kakaibang istilo, straightforward, ‘di paliku-liko. Pag siya na ay nagkomento, hahanga ka nang todo.

“Tututok ka sa kolum niya, mamamangha sa bokadura. Pumupuri man o pumupuna, tapang at anghang ay nakakaloka!!!!”

Ang sarap pakinggan noong ito ay kanilang binasa, at lalong nakaka­kilig basahin. Habang tinitipa ko ito, heaven na heaven pa rin ang aking feeling.

Marami-rami na rin akong sulat na tinanggap, mula sa mga OFWs, na nagsasabi sa akin na kahit paano, ang mga pitak ko ay nagpapa­ngiti at nagpapasaya sa kanila.

Marami rin ang bu­mabatikos, kuda kete kuda, hanash kete hanash, mga hindi nagugustuhan ang mga sinulat ko.

May pananalig ako sa freedom of expression kaya hinahayaan ko ka­yong i-express ang mga saloobin niyo.

Huwag n’yo lang pong asahan na papatol ako, makiki­pagdiskurso at debate. Karapatan n’yo iyan.

***

Big winner sa first GEMS Awards ang mga pelikulang Everything About Her, Die Beautiful, Whistle Blower at Ma ‘Rosa.

Sa TV shows, major, major awardees ay FPJ’s Ang Probinsiyano, The Greatest Love, MMK, Kapuso Mo Jessica Soho, State of the Nation, ASAP at Eat Bulaga.

Ang mga sumuporta sa awards night na worthy to mention ay sina Mesdames Maribel Legarda at Liza Magtoto, mula sa PETA’s Rak of Aegis, Dr. Lakangiting Garcia, Nicole Hyla at Chris Tsuper, Lourd de Veyra. Ryza Mae Dizon, Baeby Baste, Ruby Rodriguez, Bodjie Pascua, Ahwel Paz, Sylvia Sanchez, Xian Lim at si Ms. Jaclyn Jose.

Ang mga ‘di ko makakalimutan sa GEMS Awards: ang pagsama sa akin ni BFF Albert Gonzales Fontanilla na nag-create sa black dress ko na eksenadora ang pagka-floor length.

Surprise rin sa ma­lakas na palakpakan after I delivered a medyo longish speech na ‘di ko na matandaan kung ano ang mga kinuda ko.

Ilang guro at nanay rin ang lumapit sa akin thanking me for the speech. Ang Palm D’or Best Actress at natata­nging Hiyas ng Sining, si Ms. Jaclyn Jose, kumamay sa akin at bumati.

Tumbling kay Ms. Sylvia Sanchez na ang chika ay, “Hi, Alwin. Ako nga pala si Ms. Sylvia Sanchez. Congratulations!”

Sobrang kaaliw ‘yung siya pa ang nagpakilala sa akin.

Siyempre, ‘di ko ma­ka­kalimutan ang not once, but twice na pag­yayakapan namin ni Xian Lim.

The first yakapan, we were two rows away from each other at nu’ng makita niya ako, lumapit siya, magiliw na yuma­kap at sinabing, “Ang ganda-ganda mo naman.”

‘Yung second embrace, after he accepted and won his award. Pagbaba niya sa stage, lumakad siya sa area kung saan ako situated at ang sinambit, “Magpapaalam lang ako,” tapos embrace kami ulit.

Touched ako sa gentlemanly gesture niya.

Pwede namang hindi siya magpaalam, pero ginawa niya pa rin. Sa GEMS Awards na 85 strong members ang bumoto, maraming, mara­ming salamat po.