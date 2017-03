Tom, binantayan ang ama sa mga huling sandali nito

MALUNGKOT na balita ang ipinost kahapon nang umaga ni Popoy Caritativo, ang manager ni Tom Rodriguez.

Mensahe ni Popoy, “I would like to inform the friends and supporters of Tom Rodriguez that his father, Mr. William Albert ‘Bill’ Mott Sr. has passed away Saturday, 1:00 PM Arizona, USA time.

“Tom flew to the United States last March 17 to be with his family and was by his father’s side during his last moments .

“We would like to ask for prayers for the Mott family at this very sad time.”

Nabanggit sa amin ni Popoy noon na kaila­ngang lumipad ng Kapuso actor pa-America para samahan ang kanyang ama na medyo malubha na dahil sa cancer.

Hindi lang namin tiyak kung cancer of the lungs ang dumapong sakit sa kanyang ama nang naikuwento ito ni Tom sa amin noong nakaraang taon.

Sa presscon ng serye niyang Someone To Watch Over Me naibahagi sa amin ni Tom na may cancer ang kanyang ama pero nagpapagaling na raw ito.

Nabanggit pa niya noon na idinaan pa nila sa marijuana medical treatment na legal sa Amerika. Pero huli na yata ito, sabi sa amin ni Rafael Rosell. Hindi na raw naagapan.

Matagal na palang dinadala ng ama ni Tom itong sakit niya, at bandang huli na lang ito bumigay.

Sobrang close si Tom sa magulang niya, kaya alam namin kung gaano ito kaapektado sa pagpanaw ng kanyang ama.

Sinasabi pa niya noon na kaya hindi muna nila pinaplano ni Carla Abellana ang pagpapakasal dahil gusto niyang mabilhan ng bahay sa Subic ang kanyang magulang.

Sinasabihan pa ni Tom ang daddy niya na magpagaling na ito para makalipat na sila sa Pilipinas at ititira na niya sa Subic.

Nagkaroon kami ng pagkakataong maka-bonding ang ama ni Tom kasama ang kanyang ina na si Teresita Mott dalawang taon na ang nakaraan.

Nakasama namin ito sa CamSur nang magkaraket doon si Tom. Inilibot namin ang mag-asawang Mott sa mga simbahan sa Naga at pati sa ilan pang tanawin doon.

Naiyak-iyak pa ang Mommy ni Tom dahil napuntahan na raw niya finally ang simbahan ng Peñafrancia sa Naga City.

Noong panahong iyun ay may dinadala na pala ang ama ni Tom pero hindi lang niya ito pinapansin.

Matibay ang pagka­kilala ni Tom sa kanyang ama, kaya sobrang ina-idolize niya ito.

Nakita lang namin sa post ni Tom ang litrato ng mga sumbrero ng Daddy niya na nakalagay sa isang mesa.

Wala itong caption.

Si Carla ay ipinost din ang litrato ng ama ni Tom at may caption na “The strongest man I’ve known (heart emoticon)”

Nakikiramay po kami kay Tom at sa kanyang ina at mga kapatid.