TOKHANG FOR RANSOM HUHUKAYIN NG SENADO

Aalamin ng Senate­ committee on public­ ­order and dangerous drugs kung isolated case o talamak na ang “tokhang for ransom” sa bansa.

Ito ang misyon ni Sen. Panfilo Lacson, chairman­ ng nasabing komite, matapos maalarma sa report na isang ­Koreano ang naging biktima ng tokhang for ransom noong nakaraang taon.

Ang negosyante na nakilalang si Jee Ick-joo ay dinukot umano sa Angeles City noong nakaraang taon matapos pagbintangan na sangkot sa drug trade. Kahit nagbayad na ng P5 milyon ang pamilya nito, hindi pa rin siya pinapalaya ng mga dumukot na pulis hanggang ngayon.

Sinabi ni Lacson na isang kaibigan niyang Filipino-Chinese ang nabiktima rin ng tokhang for ransom noong nakaraang taon, pero agad na nahuli ng pulisya ang mga salarin kung kaya’t nanahimik na lang siya tungkol dito.

“Akala ko kasi matiti­gil na ang ganu’ng mga gawain ng mga tiwaling pulis matapos mahuli ng PNP AKG ang CIDG team ng Bulacan sa kaso ng kaibi­gan kong Fil-Chinese businessman na na-abduct­ sa Meycauayan, Bulacan,” ayon sa senador.

Ngunit nang mabalitaan niya ang isa pang kaso ng isang Koreano, napaisip si Lacson na imbestigahan ito sa kanyang komite para malaman ng publiko kung talamak na ang tokhang for ransom.

Umaasa rin si Lacson na agarang tututukan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang mga pulis na sangkot sa pagdukot sa Korea­nong negosyante.

“I expect both Pres. Duterte and CPNP ­Dela Rosa to act swiftly and uncompromisingly on matters …but more so those who take advantage of the President’s all-out effort against illegal drugs for personal gain and worse, using their law enforcement authority to commit those dastardly acts like tokhang for ransom and similar activities,” giit ni Lacson.