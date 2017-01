Nagmistulang grupo na ng mga death squad ang mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) dahil sa paggawa umano ng mga ito ng iligal gamit ang Oplan Tokhang, ayon kay Senator Leila De Lima.

Ang reaksiyong ito ng senadora ay kaalinsunod na rin sa pana­wagang pagbibitiw ni PNP Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa­ matapos ang nangyaring pagpatay sa loob mismo ng Camp Crame­ sa isang Koreanong biktima ng “tokhang for ransom” na kung saan ay mga pulis pa rin ang r­esponsable rito.

Giit ni De Lima, nangyari ang ganitong­ hindi katanggap-tanggap­ na insidente dahil na rin sa pagbibigay umano ng Pangulo ng ­lisensiya sa kapulisan para pumatay, kasabay ng pinaigting nitong giyera kontra droga. Bukod sa pagtatanggol at pagbibigay proteksiyon umano ng Pangulo sa mga pulis kahit na kitang-kita ang pagkakamali at o pagkakasala ng mga ito.

Ayon pa sa senadora,­ hindi umano tamang isisi kay Dela Rosa ang mga nangyayari ngayon­ sa kapulisan kundi kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte dahil kasalanan umano nitong lahat ang nangyayari ngayon sa kapulisan partikular ang pagkakasangkot sa iba’t ibang krimen.

“This is not the sole fault of its PNP chief, but mostly of his President who has transformed a once professional institution into nothing more than ‘tokhang’ death squads engaged in ‘tong’ shakedown rackets,” ayon­ kay De lima sa isang statement.

Sumusunod lamang umano si Dela Rosa sa utos ng Pangulo.

“Dela Rosa is only following the President’s orders to let loose a police force free from any accountability, especially for EJKs (extrajudicial killings) and other abuses­ committed in the name of his war on drugs,” ayon kay De lima.

Kasabay nito, tinawag naman ng senadora na scapegoat lamang ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa isyu ng “tokhang for ransom” ang panawagan nito kay Bato na magbitiw.