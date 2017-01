Tokhang cop yayariin sa tax evasion

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Determinado si Sen. Grace Poe na pasadahan ang financial records ni SPO3 Ricky Sta. Isabel, ang principal suspect sa kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman noong nakaraang taon upang maberipika ang pinanggalingan ng kanyang yaman at kung nakapagbayad ito ng tamang buwis sa gobyerno.

Hindi kinagat ni Poe ang naging paliwanag ni Sta. Isabel sa hearing ng Senate committee on public order and dangerous drugs sa kaso ng ‘tokhang for ransom’ noong Huwebes na nakakuha siya ng loans kaya nakapagtayo ng mga negosyong pinapatakbo ng kanyang asawa.

Agad na nagduda si Poe sa idineklarang net worth ni Sta. Isabel na P20 milyon noong 2014 at P17 milyon noong 2015 kung umaabot lang sa P8,000 ang take home pay nito kada buwan.

“Nakita natin bumaba ‘yung SALN ni Sta. Isabel. Nag-umpisa sa P20 million tapos naging P14 million, may mga depreciation cost doon at mga utang. Pero ‘yun naman, tingnan mo, bakit sa isang punto ay umabot sa ganoong halaga?

Hindi naman natin sinasabi na, baka naman ‘yung kanyang misis ay talagang matagumpay sa kanyang trabaho, pero titingnan natin yung kanilang taxes. Sila ba ay nagbayad ng kaukulang buwis para dito? Maraming paraan, sabi nga, kung talagang gusto ay mahahanapan iyan ng paraan,” wika ni Poe.

Kasama sa ipinasisi­lip ng senador ang income tax return ni Jinky Sta. Isabel upang makumpara kung nagtutugma ang binabayaran nitong buwis sa mga properties na nakalista sa SALN ng kanyang asawa.

Kung hindi ito magtutugma, maituturing na ill-gotten wealth ang ari-arian ng mag-asawang Sta. Isabel.