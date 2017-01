Tokhang cop balik NBI

By Betchai Julian

Muling ­ikukustodiya ng National Bureau of Investigation (NBI) si SPO3 Ricky Sta. Isabel, ang pangunahing suspek sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-Joo.

Ito ay matapos pagbigyan ng Angeles City Regional Trial Court (RTC) Branch 58 sa Pampanga ang hirit ni Sta. Isabel na ibalik siya sa kustodiya ng NBI mula sa PNP-AKG.

Kinumpirma naman ito ni Public Attorney’s Office (PAO) Chief Persida Acosta na nagsabing ipinagkaloob ng korte ang omnibus motion ni Sta. Isabel kabilang ang pagkakaroon ng reinvestigation ng Department of Justice (DOJ) sa reklamong kidnapping for ransom with homicide na isinampa ng PNP-AKG.

Binigyan ng Pampa­nga court ng 60-araw ang DOJ para muling imbestigahan ang krimen.

Napag-alaman na una nang sumuko si Sta. Isabel sa NBI matapos sumi­ngaw ang pangalan nito sa kaso ni Jee pero inilipat naman ang kustodiya nito sa PNP-AKG.

Dahil sa apela ni Sta. Isabel sa takot sa kanyang buhay habang nasa kustodiya ng PNP ay nais nitong bumalik sa NBI.