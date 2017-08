TO THE RESCUE!

KUALA LUMPUR — Matapos ang pinakaproduktibong araw kamakalawa, nanahimik buong maghapon sa Day 5 ang Team Philippines kahapon sa kabila na nagbigay nang bahagyang siklab ng gymnasts, karateka at thrower sa kalahatian ng 29th Southeast Asian Games 2017 sa iba’t ibang playing venues dito.

Nakapag-ingay lang ang PHL contingent nang gumabi na matapos itakbo ni Anthony Beram ang gold sa 200-meter dash ng men’s athletics. Nagposte si Beram ng 20.84 seconds.

Resbak na rin ito ni Beram, naiganti ang pagkasilat ng kababayang si Eric Cray na naagawan ng ­korona sa blue ribbon 100-m Martes ng gabi. Tinalo si Cray ni Malaysian Khairul Hafiz Jantan.

Pinagkasya ni Beram sa silver si Jirapong Meenapara (21.22 secs) ng Thailand, bronze si Thevarr Gunasegaran (21.26) ng Malaysia.

Nag-ambag din ng gold sa Pilipinas si decathlete Aries Toledo sa score na 6,849 points, paspasan ang pagdemolis kina Suttisak Singkon ng Thailand at Bui Van Su ng Vietnam.

Sa kabuuan, mayroon nang 10 gold medals ang Pilipinas.

Tumirik sina gymnasts Kaitlin de Guzman at Reyland Capellan, kinapos din sa gold sina karatekas John Paul Bejar at Mae Soriano at maging si Arniel Ferrera, na napilitang kaligtaan muna ang retirement at sumalang pa sa men’s hammer throw dahil nagka-injury si reigning gold medalist Caleb Stuart.

Nakuntento lang ang 17-year na si De Guzman sa silver medal sa floor exercise sa naiskor na 13.025 points kasunod pa ang bronze sa balance beam sa likod ng 12.3 points.

Gold winner si hometown bet Farah Ann Abdul Hadi sa 13.250 pts. at bronze medalist si Rifda Irfanaluthf ng Indonesia sa 13.000 sa floor exercise.

“I can’t say how I feel right now, I’m so happy,” sabi ng lumaki sa Texas na si de Guzman, ang inang si, Cintamoni ay gold medalist sa 1995 Chiang Mai (Thailand) SEA Games.

Bronze si Capellan sa men’s artistic gymnastics (13.975 pts) sa pagbuntot kina Le Tranh Tung ng Vietnam (14.450) at Agus Adi Prayoko ng Indonesia (14.350).

Kinapos si Bejar kay Indonesian Iwan Bidu Sirait sa gold-medal match at magkasya sa silver habang si teammate Soriano ay bronze kasama si April Phaw ng Myanmar sa women’s -55kg kumite.

Third placer si Ferrera sa men’s hammer throw sa 55.94 meters sa sixth attempt pa-bronze sa pagsunod sa record-breaking performance ng Malaysian Wong Siew Cheer (65.90 meters) at Kittipong Boonmawan ng Thailand (65.49m) sa Bukit Jalil National Stadium.

Binasag ni Wong ni Stuart Caleb 65.63 sa 2015 SEAG.

Naka-bronze lang din si tanker Roxanne Yu sa women’s 200-meter backstroke kamakalawa ng gabi sa National Aquatic Centre, unang medalya sa swimming ng bansa.