TNT, PHOENIX NAKAWALA

Parehong kumalas mula sa five-way logjam sa fifth place ang TNT KaTropa at Phoenix nang ipagwagwagan ang mga nakatapat sa Cuneta Astrodome kagabi.

Unang kinalos ng Texters ang Mahindra 104-92 bago sunod na diniskaril ng Fuel Masters ang NLEX 102-91 para parehong umangat sa 5-4, inakbayan sa fourth ang Blackwater.

Naiwan sa 4-4 cards ang Alaska, Star at Ginebra.

Pero kahit nakaahon nang bahagya ang Phoenix sa standings ng PBA Philippine Cup, hindi pa kuntento si coach Ariel Vanguardia.

“Nothing to celebrate pa,” giit niya sabay mabilis na dinagdag, “lahat nung 5-4 (win-loss records) tinalo kami eh.”

Pinamunuan ng 21 points ni Simon Enciso ang limang Fuel Masters na umiskor ng 12 pataas.

May 16 si JC Intal at 12 kay Cyrus Baguio. Kinapos ng isang assist si rookie Matt Wright para sana sa triple-double sa 12 points at 12 rebounds.

Nasa unahan ang Phoenix sa break 53-48, pagkatapos ng three ay lumayo sa 81-63 bago sinalag ang anumang pagtatangka ng Road Warriors sa final stanza. Nabaon sa 2-7 ang NLEX kaakbay ang Meralco sa ilalim.

Depensa naman ang sinandalan ng TNT para putulin ang two-game skid, at kalsuhan ang back-to-back wins ng Mahindra.

Nagsumite si Troy Rosario ng 18 points at nine rebounds, tumapos si Roger Pogoy ng 16 points, four assists at four steals para sa Texters.