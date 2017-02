TNT ABANTE

Game 5 ngayon: (Mall of Asia Arena)

7:00 p.m. — Ginebra vs. Star

Abante na sa serye ang TNT KaTropa. Delikado naman ang lagay ng San Miguel Beer.

Ito’y matapos itarak ng TNT ang 101-94 win ng Game Five at paghablot na rin sa 3-2 lead ng kanilang best-of-seven PBA Philippine Cup semifinals kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Nagsanib-puwersa sina Jayson Castro, Ranidel de Ocampo at Kelly­ Williams at umiskor ng tig-18 para akayin ang KaTropa at puwedeng tapusin na ang Beermen sa Game Six bukas.

Maaga pa lang ay mainit na ang TNT nang agad magpasabog ng 14-5 start. Pero madaling naka­bawi ang Beermen at ibinuhos ang 11-2 finishing kick tungo sa 32-24 lead sa first canto.

Tumabla ang ­KaTropa, 40-all. At sa nalalabing mahigit tatlong minuto, umatake ang TNT sa pamamagitan ni RR Pogoy na kumamada ng pitong sunod na puntos tungo sa 10-0 run at 50-40 halftime lead.

Paulit-ulit na nag-rally­ ang San Miguel, nagtala ng 20-3 run tampok ang back-to-back triples nina Alex Cabagnot at Marcio Lassiter at inagaw ang abante, 60-57.

Pero, hindi napako ang TNT, muling rumagasa at angkinin ang abante, 73-69.

Mga krusyal na basket ang kinana nina Castr­o at Williams sa huling bahagi para tuldukan ang ­panalo ng TNT.

Tumapos si Arwind Santos na may 18 points, habang 16 kay Lassiter. Nalimitahan naman si June Mar Fajardo sa 13 points, bagama’t may 15 boards ito para sa San Miguel.

Samantala, mag-uunahan ang Barangay Ginebra Gin Kings at Star Hotshots sa three wins pagharap nila ngayong gabi sa Game 5 ng 2016-17 PBA Philippine Cup sa Mall of Asia Arena.

Tabla ang serye sa 2-2- sa kanilang best-of-seven­ semifinals, kaya naman lalapit sa championship round ang mananalo sa kanila.

Naka-una ang Hotshots sa series, 2-0 pero agad namang lumagok ng dalawang sunod na panalo ang Gin Kings kasama ang 93-86 victor­y noong Miyerkules sa Smart-­Araneta Coliseum.

Ayon kay Barangay Ginebra coach Tim Cone, malaking bagay ang dalawang sunod na panalo dahil nagbibigay ito ng momentum lalo na’t Game 5 na ang susunod na laban.

May sagot naman si Star coach Chito Victolero, “Winning back-to-back isn’t a guarantee of a momentum,”

“It goes down to a best of 3 series, we just need to set aside all the frustrations and the two consecutive losses, refocus and stay positive going to the very important game,” litanya ni Chito Victolero.