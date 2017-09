TITO AT VICO SOTTO NAGSABONG!

Pinag-uusapan ng netizens ngayon ang magkasalungat na paniniwala ng magtiyuhin na sina Senator Tito Sotto at Pasig City Councilor Vico Sotto.

Si Vico ay anak ni Vic Sotto sa aktres na si Coney Reyes na sa kabila nga ng pagsang-ayon ni Senator Tito Sotto sa ipinasang panukala ng Kongreso na pagbababa ng budget para sa Commission on Human Rights (CHR) na P1,000.

Pero sa pamamagitan ng kanyang Twitter account, nagpahayag ng saloobin si Vico sa hindi pagsang-ayon sa pinag-uusapang CHR budget.

Ayon kay Vico, “I think most people don’t understand the value of the CHR… pero mga congressmen kayo eh ano ba ang gusto nyong mangyari sa bansa natin.”

Base pa sa mga reply at posts ni Vico, umaasa siyang pagdating sa Senate ay tila mag-iiba na ang ihip ng hangin.

“I hope the Senate will deliver. Public pressures always helps.”

Nangako rin si Vico na kung talaga raw pagtitibayin pa ng Senado ang panu­kalang ito ng Kongreso, ang ilang porsiyento raw ng suweldo niya ay ido-donate niya sa CHR.

“In case this becomes a reality for 2018, I will donate a fixed % of my monthly salary to the CHR (assuming it’s legal for me to do so).”

At dahil sa mga na­ging pahayag ni Vico sa kanyang Twitter account, maraming netizens ang humanga sa kanya at nagpahayag ng kanilang reaksyon.

Ilan sa mga nabasa namin ay galing sa Twitter user na si @cvcramzy, “Buti Ka pa may utak at puso Di tulad ng Uncle mo.”

Sabi naman ni @High_King89, “Vico… it’s a breath of fresh air to hear our new generation of leaders like you making a stand.”

Gayundin si @rudyvillar na ang comment naman niya, “I hope you could talk to your uncle. Obviously he doesn’t know the mandate of CHR. Mabuhay ka!”

Ayon naman sa Twitter user na si @cdag_tac6, “If you do this, I will transfer my address to Pasig so I can vote and campaign for you.”

May pumuri naman kay Coney sa pagpapa­laki raw nito sa anak. Sey ni @YazFilamor, “Your mother raised you well, so proud of you Vico.”

Samantala, wala namang plano si Senador Sotto na kausapin ang kanyang pamangkin na si Councilor Vico.

Ayon kay Sotto, iginagalang niya ang posis­yon at komento ni Vico tulad ng hindi pakiki­alam ng kanyang pamangkin sa kanyang posisyon na dapat lang ang isang libong pisong budget ng CHR.

Nang matanong ng Abante Tonite ang senador kung pinaiiral nila ang street word na “walang basagan ng trip”, agad itong sinang-ayunan ng senador.

“Korek ka diyan,” diin ni Sotto sa ipinadalang text message.