By Boyet Jadulco

Sa Pebrero 25, ipagdiriwang ang ika-31 anibersaryo ng People Power Revolution noong 1986 na siyang nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.

Isang simple at tahimik na selebrasyon ang inihanda ng Malacañang para sa anibersaryo ng EDSA Revolution sa susunod na Sabado. Sabi pa ni presidential spokesperson Ernesto Abella, time to move on na sa nangyari sa nakalipas.

Marami ang natuwa, marami rin ang kumontra sa pahayag ng Palace official. Nagsabong ang kanilang opinyon. Naalala ko tuloy ang sinabi ng isang kaibigan ko bago siya kinuha ng Panginoon kamakailan lamang. Sa huntahan ko sa aking childhood friend at naging saksi sa unang EDSA Revolution, marami siyang hugot o komento sa pagdiriwang ng anibersaryo ng People Power Revolution.

Una niyang komento, hindi na dapat ipinag­diriwang ang EDSA Revolution dahil bigo naman daw ang ipinaglaban ng tao. Oo nga’t naibalik ang demokrasya nang mapatalsik si Marcos, sunud-­sunod na dagok naman ang dinanas ng taumbayan.

Matapos daw kasi mapatalsik si Marcos, araw-araw, gabi-gabi ang brownout. Sa haba ng brownout, nakatipid sa pagbayad ng kuryente ang ­kanyang ­magulang. Maraming negosyante ang umaray sa ­madalas na brownout. Kung may negosyanteng ­natuwa, ito ‘yung mga nagbebenta ng generator.

Nagkaroon din ng takot ang mamamayan sa ­madalas na kudeta. Ang pinakamadugo rito ay noong 1989 na muntik nang ikatalsik ni Pangulong Cory Aquino kung hindi lang tumulong si Uncle Sam at pinalipad ang mga modernong fighter jets. Atras ­tuloy ang mga tora-tora ng rebel groups.

Himutok pa ng aking kaibigan, hindi naman daw nawala ang corruption sa gobyerno matapos na mamayagpag ang tinatawag na “Kamag-anak Inc.”. Naglitawan din ang mga bagong cronies na siyang humuthot sa kaban ng bayan.

Subalit ang classic dito, ang paboritong ulam ng aking kaibigan at maging ng nakararaming Pinoy na galunggong, nagmahal sa mga panahong iyon. Hindi lang siguro ang kaibigan ko ang may ganitong obserbasyon kundi marami pa sa ating kababayan.

***

Marami raw ang nagtatampo kay Sen. Richard Gordon dahil kinontrol niya ang hearing ng bribery scandal ng BI nitong Huwebes. Sa walong senador na nagtanong, nagkaroon lang sila ng tig-5 minuto. Kung kukuwentahin mo, aabot lang sa 40 minuto ang napunta sa walong senador.

Umabot ng walong oras ang hearing nitong ­Huwebes. Ibig sabihin nito, higit sa 7 oras ang slot na napunta kay blue ribbon committee chairman Gordon. Paglilinaw ko lang! Hindi ko ito obserbasyon kundi obserbasyon ng ilang nabuwisit na senador.