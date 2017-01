Timbangin ang bawat panig

O hindi na natin ­masisisi si dating Pangu­long Noynoy Aquino­ kung bakit hindi niya pinir­mahan ang panukalang dagdagan ng P2,000 ang pensyon ng mga retiradong miyembro ng Social Security System (SSS).

Parang alanganin kasi ang Malacañang ngayon na ipatupad ang P1,000 na dagdag sa pensyon ng mga pensyonadong mi­yembro ng SSS. Kung talagang ­desidido ang administrasyon na dagdagan­ ang tinatanggap ng pensyon ng mga SSS members, eh ginawa­ na nila noon pa man ‘yan dahil P1,000 lang naman kumpara sa P2,000 na ibinasura ni Noynoy.

Nadale nga lang ang kandidato ni Noynoy noong nakaraang elek­syon dahil sa isyu ng SSS na ‘yan ­dahil isa ‘yan sa mga ginamit noong nakaraang kampanya laban sa administration candidate.

May katuwiran si Noynoy na ibasura ang panukala­ kung ang pagdadalawang-isip ng administrasyon na ipatupad ang resolusyon ng SSS na itaas ang pensyon ng mga miyembro nito simula ngayong Enero ng P1,000 at karagdagang P1,000 sa 2022 o pagbaba ni Du30 sa Malacañang, ang pagbabasehan.

Sa isang banda naman dapat talagang pag-isipan ng gobyerno kung pagbibigyan ba ang dagdag na pensyon na ito o ikonsidera rin ang mga kasalukuyang empleyado na umaasa sa SSS pagretiro nila sa trabaho.

Baka walang maabutang pensyon ang mga nagtatrabaho ngayon kung magkatotoo na maba-bankrupt ang SSS pagdating ng taong 2032 0 15 taong mula ngayon kapag ibinigay ang P1,000 na dagdag na pensyon.

Ang kapalit din ng dagdag na pensyon na ito ay dagdag din na kontribusyon, hindi lamang­ sa mga manggagawang­ ­miyembro ng SSS kundi­ ng kanilang mga e­mployer kaya ang luma­labas, pahihirapan mo ang mga nagtatrabaho ngayon para pagaanin naman ang buhay ng mga pensyonado.

Kaya nararapat lang na pag-aralang mabuti ang bagay na ito at ibalanse ang lahat…kung baga, ­huwag namang pahirapan ang iba habang pinapagaan mo ­naman ang iba.

Hindi ko rin naman masisisi ang mga pensyonado dahil may katuwiran naman sila …lalo na nang gamitin nilang katuwiran na “bakit ‘yung mga poorest of the poor” mas malaki ang natatanggap nilang ayuda sa gobyerno…sa Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) kesa sa pinaghirapan nilang kontribusyon sa SSS noong sila’y nagtatrabaho pa.

Oo nga naman, ang bawat pamilyang miyem­bro ng 4Ps o pantawid pamilyang Pilipino program o kilala rin sa tawag na Conditional Cash Transfer (CCT) program ay P1,400 kada buwan.

‘Di hamak na mas malaki ito kumpara sa P1,200 na tinatanggap na pensyon ng mga pensyonado sa SSS kaya mayroon din silang katuwiran dahil naghulog ­sila sa SSS ng ilang dekada tapos titipirin sila?

Ang mga miyembro ng 4Ps daw eh walang naihulog kahit isang ­kusing para magkaroon sila ng mas malaking ayuda habang pera ­naman ng mga miyembro­ ng SSS ang kanilang ­tinatanggap.

Kung mayroon daw dapat bigyan ng pansin ng gobyerno ay ang kanyang mamamayan na nagtrabaho at naghulog ng kontribusyon sa SSS at hindi ang mga miyembro ng 4Ps. Ang dapat ibigay sa mga miyembro ng 4Ps ay trabaho at hindi financial assistance dahil marami raw sa kanila ang hindi na naghahanap ng trabaho dahil may inaasahan naman sila buwan-buwan.

May katuwiran ang bawat panig kaya nasa gobyerno na ang pagpapasya kung ano ba ang matimbang sa kanila. Sino ang kakampihan at bibigyan ng pansin. Pag-isipang mabuti ‘yan!

