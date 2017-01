MELBOURNE, Australia — Vintage. Throwback Thursday sa Melbourne Park.

Tatlong players na may pinagsamang 46 Grand Slam titles at may combined age na 106 ang uma­bante sa finals ng Australian Open pagkatapos makalusot sa kani-kanilang semifinal matches nitong Huwebes.

Naihulma ng magkapatid na Venus at Serena ang all-Williams duel sa final ng women’s, siniguro naman ni Roger Federer na tuloy ang paghahabol niya sa isa pang titulo sa Melbourne.

Tinalo ni six-time Australian Open winner Serena si Mirjana Lucic-Baroni 6-2, 6-1 sa loob lang ng 50 minutes sa semifinals pagkatapos sipain ni Venus ang American ding si CoCo Vandeweghe 6-7 (3), 6-2, 6-3.

Tanging nakabara sa pagitan ng 35-anyos na si Serena at ng Open-era record na 23rd Grand Slam title ay ang 36-anyos na ate na si Venus, oldest player na nakarating sa Australian Open women’s final sa modern era.

“It felt really good because I felt it was in my hands to force this Williams final,” ani Serena.

Sa edad 35, si Federer ang oldest man na umabot sa Grand Slam final sapul nang makarating sa 1974 US Open final si Ken Rosewall sa edad 39.

Kinubra ni Federer ang pahirapang 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 win laban kay Stan Wawrinka sa kanilang all-Swiss semis match. Record ang 17 Grand Slam titles ni Federer, pero huli noong 2012 Wimbledon.

Nabali ang raketa ni Wawrinka nang humampas sa sariling tuhod sa second set. Nangailangan siya ng medical timeout bago ang third, bumalik na may benda ang tuhod at nag-rally para puwersahin si Federer sa five sets.

Hihintayin ni Federer sa finale ang mananaig sa isa pang semis match sa pagitan nina 14-time major winner Rafael Nadal at Grigor Dimitrov.