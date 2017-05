THROWBACK GINEBRA

Mga laro ngayon (Ynares Center, Antipolo)

4:15 p.m. — Rain or Shine vs. TNT

6:45 p.m. — Ginebra vs. Meralco

Rarampa sa Ynares Center sa Antipolo mamaya ang Barangay Ginebra na suot ang retro jerseys ng 1991 team.

Sasagupain ng Gin Kings sa main game ang Meralco, pagkatapos ng bakbakan ng defending champion Rain or Shine at TNT KaTropa sa unang sultada ng PBA Commissioner’s Cup.

Throwback ang crowd darlings sa 1991 comeback team ni playing coach Sonny Jaworski sa PBA First Conference finals laban sa Shell. Namumuro na ang Oilers sa kampeonato nang lumamang 3-1 sa race-to-four series, pero nakabalik ang Ginebra San Miguel para makapuwersa ng deciding game.

Sa final seconds ng Game 7 sa ULTRA (PhilSports Arena ngayon), pumasok ang pilipit na bato ni Rudy Distrito at nilista ng Ginebra ang isa sa pinakamatinding comeback sa kasaysayan ng PBA. Sa taon ding iyon ay bumalik sa Ginebra San Miguel ang dating Anejo.

Laban sa Bolts (7-3) ngayon, susubukang itagay ng Gin Kings ang pang-walong panalo sa 10 laro para kumapit pa sa top two at dikitan ang twice-to-beat bonus sa quarterfinals.

Tinakasan ng Ginebra ang Blackwater, 96-82, sa Biñan ­Biyernes ng gabi, samantalang galing sa talo ang Meralco.

“Coming from a couple of losses, we expect Meralco to bounce back hard against us,” lahad ni Gins coach Tim Cone. “Add that to a tough turnaround from Biñan to Antipolo, it makes this game doubly hard.”

Sa Antipolo rin kagabi, tinapos ng NLEX ang kampanya sa torneo sa bisa ng back-to-back wins, huli ang 116-114 pagtimbog sa Phoenix. Nakadalawang panalo sa 11 laro ang hukbo ni Yeng Guiao sa midseason conference, unang nasilat ang Alaska, 100-92, noong Miyerkules.

Sa pangalawang game, natikman ng Aces ang second straight loss nang ibaon din ng San Miguel Beer, 109-97, sa likod ng game-high 25 points ni Alex Cabagnot at 24 ni Charles Rhodes.

Inakbayan ng Beermen ang Ginebra sa 7-2, tabla ang Aces, Phoenix at GlobalPort sa 4-6.