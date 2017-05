THREE-PEAT ENGAGEMENT?

SAN ANTONIO (AP) — Napaypayan ang tsansa ng Golden State na ambusin ang ikalawang champion­ship sa loob ng tatlong taon nang walisin ang San Antonio Spurs huli ang 129-115 panalo sa Game 4 ng Western Conference finals Lunes ng gabi.

Naging unang team sa league history ang Warriors na nag-umpisa ng 12-0 sa playoffs, may isang linggong pahinga bago magmartsa sa pangatlong sunod na NBA Finals appearance.

Iho-host ng Golden State ang Game 1 sa June 1 kontra alinman sa Cleveland o Boston.

Hawak ng Cavaliers ang 2-1 lead sa East Finals, pero may ideya na si Stephen Curry na inaasahan ng Warriors ang rematch kay LeBron James and company.

“We all know, obviously, who we’re going to play,” wika ni Curry, tumabo ng 36 points kontra Spurs. “We’ll be watching the Eastern Conference Finals to see how that unfolds.”

Kapag hinarap ang Cleveland, mabubuhay ang collapse ng Golden State sa finals ng nakaraang season nang mag-rally ang Cavs mula 3-1 deficit para itakbo ang unang championship ng prangkisa.

Pero iba na ngayon ang Warriors, dumating si Kevin Durant mula Oklahoma­ City at lumalim pa ang dati nang talentadong roster ng Golden State na may apat na All-Stars na kina Durant, Curry, Klay Thompson at Draymond Green.

Mayroon pa silang defensive-minded players na nadagdag sa bench kina David West at Matt Barnes, kasama ng mga datihang sina Andre Iguodala at JaVale McGee.