PAGKATAPOS lumabas ang announcement ng Vidanes Agency tungkol sa engagement nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla, kumalat sa social media ang death scene ni Amihan (karakter ni Kylie) sa Encantadia.

Syempre, dismayado si Direk Mark Reyes sa kumalat na behind-the-scene photo sa Kapuso primetime telefantasya.

“Sadly, a disrespectful ‘guest’ on our set leaked this photo,” sabi ni Direk Mar.

“I would just like to point out that this picture does not end the story of Kylie’s Amihan.

“There are still a lot of stories to tell between Amihan, Ybrahim, Lira and her sisters.

“Don’t be disheartened. THIS IS NOT THE END of Kylie in the show.

“Keep believing in the power of ­Encantadia. We still have a lot of magic to do.”

Ayon sa ilang napagtanungan namin, may tatlong araw pa na ­taping days si Kylie. Hindi pa nila sure kung ano ang susunod niyang gagawin.

Wala raw sinasabi sa kanila na aalis na ito pa-Australia para doon na muna hanggang sa makapanganak.

Ilan sa mga ­kasamahan ni Kylie sa Encantadia ay nag-message sa kanyang Instagram account na nami-miss nila ito.