THIRD QUARTER STORM

Mga laro ngayon (Nouhad Nawfal Stadium)

6:30 p.m. — Japan vs. Hong Kong

9:00 p.m. — Chinese Taipei vs. Australia

11:30 p.m. — South Korea vs. New Zealand

2:00 a.m. — Kazakhstan vs. Lebanon

Nagpasabog ng nakakahilong atake sa third quarter ang Gilas Pilipinas at hindi na nakarekober ang Iraq tungo sa kumbinsidong 84-68 panalo ng Filipinos sa FIBA Asia Cup 2017 sa Nouhad Nawfal Stadium sa Beirut, Lebanon kagabi.

Inekisan ng Gilas ang pangalawang panalo at nasa unahan sa Group B, unang biktima ang defending champion China 96-87 noong Miyerkules.

Pinangunahan nina Christian Standhardinger at Terrence Romeo ang pagwawala ng Nationals pagbalik mula sa break, mula sa manipis na 32-31 halftime lead ay lumayo ng milya-milya 60-40 pagkatapos ng three.

Sa yugtong iyon, rumatsada ng 21-0 run ang Gilas para umagwat ng 56-35 bago nakasagot ng 3-point basket ang Iraqis.

Kontrolado ng world No. 92 Iraq ang first 10 mi­nutes, naghuramentado ng 11 points sa 4-of-10 shooting si 6-foot-7 naturalized guard Kevin Galloway.

Nasa trangko pa rin ang Iraq sa second, umagwat ng 28-22 sa split free throws ni Galloway kulang 4 minutes sa period.

Nang makakuha ng tiyempo, sumagot ng 9-1 blast ang Filipinos na sinindihan ng reverse lay-up ni Japeth Aguilar, sinundan ng 3 ni Romeo at short stab ni Carl Bryan Cruz bago ang basket ni Matthew Wright na tumapos sa first half.

Tinalo ng Filipinos ang Iraqis 85-74 sa Jones Cup sa Taiwan noong isang buwan.

Nang magsimulang mag-init ang Filipinos sa bukana ng third, para namang natulala ang Iraqis na walang maisagot.

Naubusan pa ng gas sa tangke si Galloway sa first 20 minutes ay mayroon ng 15 points, eight rebounds at five assists.

Sampu ang kinamada ni Standhardinger sa third tungo sa kabuuang 16 points, si Romeo na 1 for 7 lang sa field sa first half ay may nine sa period.

Tumapos si Romeo ng 17 points, may 11 si Cruz na 3 for 3 sa labas ng arc. May tig-seven rebounds sina Standhardinger, Aguilar at Gabe Norwood na may eight points pa. Mahalagang nine points din ang kontribusyon ni Roger Pogoy.

Sunod na asignatura ng Pinoys ang Qatar bukas, Aug. 13.

Ang iskor:

Philippines 84 — Romeo 17, Standhardinger 16, Cruz 11, Pogoy 9, Norwood 8, Wright 8, Aguilar 5, Jalalon 4, Abueva 3, Almazan 2, William-Castro 1.

Iraq 68 — Galloway 23, Hamzah 12, Al-Khafaji 8, Ismael 6, Hameed 5, Hamad 5, Abdullah 3, Dhafer 2, Talib 2, Algburi 2,Alazawi 0, Aljuboori 0.

Quarters: 17-19, 32-31, 60-40, 84-68.