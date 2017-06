Third-party sinisilip sa mayor slay

Anggulong third-party ang sinisilip ng mga awtoridad sa pagkamatay ni Gisela Boniel, mayor ng Bien Unido, Bohol bagama’t wala pa namang nakukuhang matibay na pruweba rito.

“Since late last year, meron ng hindi pagkakaintindihan itong mag-asawa… mga problema sa pamilya, mga utang at may third party na lumalabas. Ito ‘yung sabi nu’ng board member,” pahayag ni Chief Supt. Noli Taliño, director ng Central Visayas Police.

“Lumalabas sa investigation natin, ‘yung third party ay isang foreigner,” dagdag pa ni Taliño.

Matapos matuklasan ang sinapit ng alkalde, lumitaw na ang pangunahing suspek sa pamamaslang ang asawa mismo ng biktima na si Rey Boniel, isang board member sa naturang bayan.

Dito lumabas ang kaibigan ng alkalde na si Angela Leyson, na kasama nito nang dukutin umano ng grupo ni board member Boniel.

“Mga six to eight people, the three people jumped unto me at tinutukan ako dito, ni-wrap ang mukha ko ng duct tape halos hindi ako makahinga, pinagtatadyakan ako hanggang hindi ako makahi­nga,” pahayag ni Leyson.

Ang pinsan ng board member na si Reyolito Ethan Boniel ang sinasabing nagmaneho sa bangka na kanilang sinakyan pagkapatay sa mayor at pag­hulog ng bangkay nito sa karagatan, noong hatinggabi ng Miyerkules.

“Binaril ni board member Niño Rey Boniel at agad nilagay sa net ang bangkay at nilagyan ng bato sabay hulog,” pahayag naman ni Reyolito Ethan Boniel.

Gayunman, bagama’t hindi pa nakikita ang baril na ginamit sa pagpatay sa mayor, inamin ng suspek na nagbabalak na ang alkalde na makipaghiwalay sa kanya bago ito mamatay.

“Hindi na daw umuuwi si Mayor Boniel, palaging naka-leave at parang napapabayaan iyong kanilang bayan… Balak nang mag-resign ni Mayor Boniel at magfa-file na ng annulment,” ani Taliño.

Sinabi ni Taliño na haharap sa kasong parricide ang mister nito habang ang iba pang sangkot sa krimen ay haharap sa kasong murder.

Samantala, lumipas na ang maghapong paggalugad ng pinagsanib na puwersa ng PCG at search operation ng Central Visayas Police ay bigo pa ring matunton ang bangkay ng pinaslang na alkalde.

Kahapon nang pinagpatuloy ang paghahanap sa bangkay katuwang ang ilang Korean divers sa karagatang sakop ng Isla ng Caubian sa Lapu-Lapu City, Cebu kung saan inihulog ang bangkay ng alkalde.