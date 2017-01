Thailand, Vietnam at India, lumutang sa SWIMWEAR

HAVEY: Kung matunog ang Team Maxine sa Miss Universe, and we heard that she walked confidently during the Swimsuit Presentation, palaban din ang Team Asia with Miss THAILAND, Miss VIETNAM and even Miss INDIA ­kaya kasama sila sa ­early crowd favorites.

Hanggang ngayon, mukhang malaking issue pa rin at concern ang pagsagot ni Maxine sa Q&A.

Despite her battery of trainors, hindi pa rin napapanatag ang iba nating kababayan hangga’t hindi kumukuha ng interpreter si Maxine.

Pinag-aaralan ng Team Philippines kung gagamit ng translator si Maxine. Matatandaan noon na si Venus Raj ay nag-request ng interpre­ter pero hindi ito pina­yagan ng Bb. Pilipinas Charities.

If ever, magiging significant ang paggamit ni Maxine ng interpreter because it’ll be the first time na magkakaroon tayo ng kandidatang may interpreter na kasama.

Change is coming, ganern?!

lkalawa, lalo pa’t sa Pilipinas gaganapin ang pageant, magandang rason din ni Mxine ang pag-promote ng sari­ling wika sa foreign delegates and of course, ­para lalong maintindihan ng mga kababayan natin siMaxine.

Ikatlo, hindi kakula­ngan ang hindi pagi­ging bihasa sa Ingles. Mas magandang aminin ito at gawan ng paraan ­ngayon pa lang sa pamamagitan ng pagkuha na ng interpreter.

Ang challenge kay Maxine, mag-Tagalog man siya, maging malinaw at malikhain ang kanyang pag-iisip dahil makikita ‘yun sa kanyang pagsagot sa mga ­interview sa kanya.

Itaga n’yo sa bato, magiging maganda at makabayang precedent ang gagawin ni Maxine kung ngayon pa lang ay igigiit na niya ang paggamit ng interpreter sa Miss Universe.

***

WALEY: Mukhang nadadalas na ulit sa Umagang Kay Ganda si Bernadette Sembrano.

Ito ba’y dahil naka-birthday leave si ­Anthony Taberna o Ka Tunying o dahil ibabalik na si Ate B sa show?

May inosente at well meaning akong tanong. Noon kasing Kapaskuhan sa TV Patrol, bago matapos ang newscast, magkabiruan at nagkantiyawan ang anchors na meron daw magandang balita sa pagsalubong 2017 si Bernadette.

Tapos biglang nag-aksyon na parang nagbunga na ang pagmamahalan nila ni Emilio “Orange” Aguinaldo IV na pinakasalan ni Ate B noong 2008.

Sumagot lang si Bernadette na, “Puwera usog, sana nga matuloy na!”

Ang tanong — buntis nga ba si Ate B?

Masaya talaga ang UKG kapag may A at B — A for Anthony, Amy, Ariel & Atom at B for Bernadette!