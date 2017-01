Thailand, Indonesia at Venezuela, wagi sa puso ni Natalie Glebova

IT’S THE MOST BEAUTIFUL DAY IN THE UNIVERSE, s­abi ng TV plugs ng Miss Universe.

Ngayong umaga ang 65th Miss Universe coronation (primetime broadcast ito sa Amerika) sa MOA Arena.

Kokoronahan na ang pinakamagandang dilag sa buong kalawakan, kahit pa mga taga-Earth lang ang kasali at walang taga-ibang planeta.

Kaliwa’t kanan ang Miss U viewing parties today at lahat ay may kanya-kanyang bet na manalo.

Dahil sa social media ay nalalaman ng netizens ang personal choices ng past Miss U winners.

Pinost ni Miss Universe 2005 Natalie Glebova (ng Canada) sa Instagram ang mga napupusuan niyang kandidata sa Miss U 2016 (na na-late ng isang taon).

Heto ang kanyang Top 12 picks (in alphabetical order):

Argentina

Brazil

Canada

Colombia

Indonesia

Mexico

Nicaragua

Panama

Philippines

Puerto Rico

Pagkatapos niyang mapanood ang preliminary competition nu’ng Huwebes, ang sabi ni Natalie sa kanyang sumunod na IG post ay, “The winners of my heart were Thailand, Indonesia and Venezuela.

“I previously overlooked China, Dominican Republic, Ukraine and Jamaica who also grabbed my attention. So excited to see who wins!”

Based in Bangkok, Thailand si Natalie, na ang sabi sa IG ay super excited na siyang mapanood nang live ang Miss U rito sa Manila.

***

Ang mga napipisil ni Miss Universe 2009 Stefania Fernandez (ng Venezuela) ay pinost niya rin sa IG.

Top 8 lang at hindi 12 ang choices ni Stefania.

Heto ang personal bets ni Stefania (in no particular order):

Venezuela

Francia

Filipinas

Colombia

Brasil

Australia

Panama

Thailandia

Nagtala ng Guinness record si Stefania bilang unang Miss U winner na kinoronahan ng kanyang kababayan.

Nag-back-to-back win sila ni Miss Venezuela Danaya Mendoza, na nanalong Miss Universe 2008.

Umaasa ang mara­ming Pinoy na magba-back-to-back win din ang Pilipinas kina Pia Alonzo Wurtzbach at Maria Mika Maxine Perez Medina.

***

Para kay Miss Universe 2013 Gabriela Isler (ng Venezuela), pagkatapos niyang tingnan ang last official pictures ng candidates, heto ang mga deserving manalo (in alphabetical order):

Argentina

Australia

Brasil

Colombia

Francia

Mexico

Panama

Philippines

Sierra Leona

Thailandia

USA

Venezuela

Dugtong ni Gabriela sa kanyang IG post, “I have my eyes on Turkey, Indonesia, Haiti, Angola, Republica Dominicana.”

Take note na ang Top 8 ni Stefania ay kasama sa Top 12 ni Gabriela!

Kasama si Ms. Isler sa past Miss U winners na magre-reunion sa finals ngayong umaga.

Bukod sa telecast judges na sina Daya­nara Torres (1993), Sush­mita Sen (1994), R­iyo Mori (2007) at Leila Lopes (2011), imbitado rin sa QUEENLY REUNION sina Armi Kuusela (1952), Gloria Diaz (1969), Margie Moran (1973), Porntip Bui Simon (1988), Lupita Jones (1991), Jennifer Hawkins (2004) at Olivia Culpo (2012).