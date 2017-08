Testigo sa mega shabu lab  sa Virac kumanta sa Kamara

By Tina Mendoza

Takip ang mukha, may shades at nakasuot ng sombrero, humarap sa pagdinig ng Kamara ang isang testigo kaugnay sa nadiskubreng mega shabu laboratory sa Virac, Catanduanes.

Sa kanyang testimonya, sinabi ni Ernesto Tabor Jr. sa House Dangerous Drugs Committee, na May 2015 pa lamang umano ay operation na ang shabu laboratory.

Mula umano noong Hunyo hanggang Oktubre 2015 ay nakapagdeliber na sila ng 335 kilos ng shabu.

Pinangalanan ni Tabor ang pinadalhan nila ng shabu kasama dito sina dating Caramoan, Camarines Sur Mayor Constantino Cordial, alyas Tipong sa Catanduanes, Snooky Imperial sa Legazpi City, Don Pepe sa Tiaong, Quezon at Jun Ranse sa Binondo, Maynila at alyas Tiptip Wong at Boboy Wong.

Ang magkapatid na Wong ay anak ni dating Gov. Cely Wong.

Sinabi rin ni Tabor na ang unang produksyon nila ay dinala sa New Bilibid Prison (NBP).

Aniya, dalawa lamang silang nagdedeliber ng shabu, minsan ay nakasasak­yan o kaya naman ay speed boat ni Mayor Cordial.

Sa gitna ng pagdinig ay pinag-initan ng mga mambabatas kung bakit tagong-tago ang mukha ni Tabor na sinagot naman nito na posibleng makita ng kanyang dating boss na si dating NBI Anti-Illegal Drugs Division Head Atty. Eric Isidro alyas Tay Eric.

Kalaunan ay nagkasundo na ipakita na lamang ni Tabor ang kanyang mukha sa harap lamang ng mga mambabatas.