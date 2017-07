Telcos pinatutulong sa P200B broadband project

Hindi dapat solohin ng mga taxpayers ang P200 bilyon na halaga ng national broadband project ng gobyerno dahil malaki rin ang pakinabang ng mga telecommunication companies (telcos) kapag nagkataon.

Ito ang iginiit ni House deputy minority leader Lito Atienza kaugnay ng proyekto na pinasisimulan na umano ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Department Information and Communications Technology (DICT) Secretary Rodolfo Salalima.

Ayon sa mambabatas, sa ibang bansa tulad ng Canada ay tumulong ang kanilang telcos sa kahalintulad na proyekto para mapabilis ang internet service sa mga malalayong lugar.

Walang dahilan umano para hindi ito gawin sa Pilipinas lalo na’t malaki ang pakinabang ng mga telcos sa broadband pro­ject na ito sa buong bansa kapag nagkataon.

Puwede aniyang gamitin ni Duterte ang kanyang impluwensya at mataas na popularidad para obligahin ang mga Telcos na tumulong upang hindi solohin ng mga taxpayers ang gastos.

“The President, who can be very forceful, should consider simply telling telecommunications service providers to put up a counterpart fund that will help pay for project, and they might just readily comply without complaining,” anang mambabatas.

Sinabi ng mambabatas na sa ngayon ay tumatabo ng bilyun-bilyon ang mga telcos sa paggamit airwaves na pag-aari ng estado kaya nararapat lamang na tumulong ang mga ito sa gastusin sa nasabing proyekto.