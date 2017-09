TEEN KILLINGS SINASADYA!

Pabata nang pabata ang mga napapatay na iniuugnay sa extrajudicial killings at naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na sadyang sinasabotahe ang kanyang kampanya laban sa droga.

“Maski gaano tayo ka ganu’n, we are not into that. ‘Yung sinasabi mo ‘yung ano. Tutal nandito si PNP Chief, silipin mong mabuti kasi sina­sabotahe kayo.

Sinasadya talaga ‘yan. Alam ko ang pulis magbaril ‘yan, if at all o sabihan mo extra-judicial pero hindi nagbabalot that is not the job of the police,” pahayag ni Duterte sa ika-17th Araw ng Digos sa Digos City, Davao Del Sur kahapon.

Partikular na tinutukoy ng Pangulo ay ang natagpuang bangkay ng 14-anyos na si Reynaldo de Guzman na nakabalot pa ng plastic ang mukha sa Nueva Ecija na tadtad ng tama ng saksak.

“So meron dyan nagsasabotahe,”ani Duterte.

Inamin din ng Pangulo na kamag-anak nito ang napatay na si Carl Angelo Arnaiz, 19-anyos.

“… at ito ang masasabi ko sa inyo, isa diyan sa pinatay relative ko. Carl Arnaiz, parente ko ‘to… May nagluluto somewhere there to discredit us,” ani Duterte.

Kaugnay nito, naghain naman ng Senate Resolution 498 si Sen. Grace Poe para imbestigahan ang sunud-sunod na kaso ng pagkamatay ng mga kabataan.

Ipinaliwanag ni Sen. Grace Poe na dapat ituring na karumal-dumal na krimen ang kabi-kabilang kaso ng pagpatay, kabilang ang mga menor de edad, na kadalasang itinuturing na collateral damage o isolated incidents sa giyera kontra droga ng pamahalaan.

Tinukoy ni Poe ang brutal na pagkitil sa buhay nina Kian Loyd delos Santos, 17; Carl at Reynaldo, alyas kulot.

Napatay ng Caloocan City Police si Kian matapos umano itong manlaban sa anti-illegal drugs operation noong Agosto 16, habang si Carl na dating estudyante ng University of the Philippines ay nabaril ng mga pulis Caloocan noong Agosto 18 matapos mangholdap umano ng taxi driver. Ang kasama naman ni Carl na si De Guzman ay natagpuang patay sa Gapan, Nueva Ecija.

Bukod sa tatlo, sinabi ni Poe na may 54 na kabataang edad 18 pababa ang naiulat na napatay sa operasyon ng pulisya o vigilante-style killings mula noong Hulyo noong isang taon.

“Nararapat na alamin natin kung ang mga naganap na pagpatay ay sanhi ng labis-labis na paggamit sa kapangyarihan ng mga alagad ng batas,” ani Poe sa kanyang resolusyon.

Nanawagan din si Poe sa awtoridad na maging maingat sa mga kasong may kinalaman sa mga bata, alinsunod sa Section 6.1, Chapter 3 ng Philippine National Police manual na nagsasaad na ang paggamit ng pwersa, kasama ang paglalagay ng posas, ay pinapayagan lamang kung talagang kinakailangan.