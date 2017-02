TEDDY BEAR RAPE

Isa na namang batang babae ang nadagdag sa listahan ng mga biktima ng panggagahasa matapos na paulit-ulit na pagsamantalahan ng isang lalaki sa loob ng isang pampasaherong jeep habang hawak ang isang teddy bear sa Lungsod ng Caloocan sa magkahiwalay na insidente.

Kinilala ang suspek na si Ryan Frane, 18-anyos, isang carwash boy at residente ng Kalaanan Compound, Brgy. 86 ng nasabi ring lungsod.

Sa ulat ni PO1 Julita Lozano ng Caloocan City Police – Women and Children’s Protection Desk (WCPD) pasado alas-kuwatro umano ng hapon kamakalawa nang huling maganap ang pang hahalay sa loob ng isang nakaparadang pampasaherong jeep na matatagpuan sa Sepa Street ng nasabi ring lugar.

Ang una umanong panghahalay ay naganap noong Enero 26, taong kasalukuyan kung saan naglalaro umano noon ng teddy bear ang biktimang itinago sa pangalang Li­berty, walong taong gulang, nasa unang baytang sa elementarya nang lapi­tan ng suspek saka bigyan ng pera na inaalam pa kung magkano at sapilitang isama sa loob ng nasabing sasakyan.

Sinubukan umanong sumigaw at manlaban ng biktima ngunit naglabas umano ng kutsilyo ang suspek at tinutukan siya sa dibdib dahilan upang hindi na siya makaimik at kinimkim na lamang ang pag-iiyak.

Nang maisakatuparan ang maitim na hangarin ay basta na lamang na iniwan ng suspek ang biktima na dahil sa pagbabanta ng suspek na papatayin ay hindi ito nakapagsumbong sa mga magulang.

Hanggang sa pangala­wang pagkakataon, kamakalawa ng hapon ay muling ginawa ng suspek ang kahayupan kung saan ay hindi na nakatiis ang biktima at pag-uwi ay nagsumbong sa kanyang ina.

Hindi naman nag-aksaya ng oras ang ina ng paslit at mabilis na nagtungo sa himpilan ng pulisya upang sampahan ng kaukulang kaso ang suspek.

Agad namang na­aresto ang suspek sa pinagtatrabahuan nitong carwash na nasa kustodiya na rin ng Caloocan City detention cell at nahaharap sa kasong rape in relation to RA 7610 o special protection against child in abuse, discrimination and exploitation act.