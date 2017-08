Taxi vs tricycle tatlo sugatan

Sugatan ang tatlong katao na sakay ng isang tricycle makaraang salpukin ng rumaragasang taxi sa Buendia flyover sa Pasay City kahapon ng madaling-araw.

Agad namang naisugod sa Pasay City Gene­ral Hospital ang driver ng tricycle na si Elmer Carreon,­ nasa hustong gulang, at ang kanyang dala­wang pasahero na sina Rafael­ Javonillo at Josefina Campo, nasa hustong gulang at pawang­ naninirahan sa Libertad ng nasabing lungsod sanhi ng mga tinamong sugat at pasa sa iba’t ibang ­bahagi ng katawan.

Base sa report ni Ambrosio Payumo Jr. ng Pasay City Traffic Enforcer, dakong ala-una ng mada­ling-araw nang maganap ang insidente sa Southbound lane ng Buendia, Roxas Boulevard flyover ng nasabing lungsod.

Kasalukuyan binabaybay ng mga biktima ang kahabaan ng Roxas Blvd. at pag-akyat ng flyover ng nasabing lugar nang salpukin sila ng rumaragasang Jing & Jone taxi na may plakang ADB-5013 kaya tumilapon ng ilang metro ang layo ang mga ito.

Dahil sa lakas ng impact ay tumama ang ulo ni Carreon sa windshield ng taxi habang ang dalawang pasahero nito ay nagtamo ng sugat at pasa sa kamay at paa nito.

Mabilis na tumakas ang driver ng taxi nang maganap ang insidente.

Nayupi ang unahan ng taxi at nabasag ang windshield dahil sa lakas ng pagkakabangga sa nasabing tricycle.

May narekober na ­lisensya sa kalsada malapit sa taxi at inaalam pa kung ito ay pag-aari ng tumakas na taxi driver.

Paalala naman ni Payumo, ipinagbabawal ang pagdaan ng tricycle at kuliglig sa kahabaan ng ­Roxas Blvd.

“Matitigas po ang ulo ng mga driver ng tricycle at kuliglig kahit may mga warning na kami sa kanila na bawal dumaan dito pero pilit pa rin silang bumibiyahe dito sa kahabaan ng Roxas Blvd,” pahayag ni Payumo.

Dahil sa aksidente, bumagal ang daloy ng trapiko sa flyover dahil­ halos isang oras bago naialis ang taxi at ang tricycle.

Makikipag-ugnayan naman ang mga awtoridad sa operator ng nasabing taxi upang mabatid kung sino ang driver nito nang maganap ang insidente.

Patuloy namang nagsasagawa ng imbestigasyon ang Pasay City Traffic Bureau sa naganap na insidente.