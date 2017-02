Taxi balik-P40 na ang flagdown

Balik na sa normal na P40 simula sa Lunes, Pebrero 13, ang flagdown fare o minimum na patak ng metro sa taxi dito sa Metro Manila, habang P35 naman ang flagdown sa Cordillera Administrative Region (CAR).

Naglabas ng advisory kahapon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) upang bigyan-linaw ang kalituhan ng publiko hinggil sa bagong minimum fare sa taxi at public utility jeep (PUJ).

“Please be notified that effective FEBRUARY 13, 2017, the provisional authorized flagdown fare for taxi services nationwide is P40 for the first 500 meters, except for Cordillera Administrative Region (CAR) the flagdown fare is P35 for the first 400 meters,” ayon sa abiso ng LTFRB.

Sa Metro Manila, balik na sa P40 ang patak ng metro at plus P3.50 sa kada 500 meters na arangkada at 90 segundong waiting time.

Paglilinaw ng LTFRB, walang mangyayaring dagdag na P10 sa babayaran ng mga pasahero dahil nakapirmi naman talaga sa P40 ang flagdown fare kahit ipinatupad ang ‘minus P10’ noon sa flagdown na awtomatikong inaawas sa pumatak na metro ng taxi noon.