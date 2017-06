TAX SA ASIN!

Hindi pa man naisasalang sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, kinontra agad ng isang mambabatas ang isang tax bill na magpapataw ng buwis sa mga produktong ginagamitan ng asin.

“The 11th commandment: Thou shall not tax the salt because it is a sin!” giit ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate bilang pagkontra sa House Bill 3719 na inakda ni Masbate 3rd District Rep. Scott Davies Llanete.

Sa ilalim ng panukala ni Llanete, ipununto nito na noong Ancient Time, ang asin ay isa sa mga produktong may pinakamataas na buwis subalit dahil sa sibilisasyon, hindi na ito napapatawan ng malaking buwis.

Gayunpaman, dahil aniya sa sobrang paggamit ng asin, hindi lamang sa mga processed foods tulad ng delata at iba pa, kasama na ang mga junk foods, nagiging ‘silent killer’ umano ito dahil sa nakukuhang high blood sa asin na nauuwi sa stroke at heart attack.

Sinabi ni Llaneta na hindi lamang ang Pilipinas ang nagpapataw ng mataas na buwis sa asin dahil ginagawa rin ito sa Vietnam, Uganda, Sri Lanka, Tanzania, Suriname, Panama, Morocco, Kenya, Jordan, Cambodia.

Alinsunod sa panukala, bubuwisan ng P1.00 ang kada milligram na asin sa isang produkto.

Agad naman itong kinontra ni Zarate dahil malaki umano ang magiging epekto nito sa bilihin.

Katwiran ni Zarate, kung ang isang noodles ngayon ay P6.85 ang kada pakete, magiging P8 na ito kapag nakalusot ang panukala ni Llanete at walang ibang tatamaan kundi ang mga ordinaryong mamamayan.

“Sa Asin tax, maski end product ang bubuwisan dahil per milligram ang kwentada nila ay napakabigat nito sa mahihirap. Dahil ang nabibili ng mga lower income groups ay halos mga noodles, sardinas na lamang. Ito din po ang madalas na pinamimigay na relief goods,” giit ni Zarate.