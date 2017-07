TAX EXEMPTION NG TELCOS PINABABAWI

Pinababawi na ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang ine-enjoy na tax exemption ng mga telecommunication companies (Telcos) sa bansa dahil mga top companies na ang mg ito at marami ng customers.

Sa kanyang inihaing House Bill 5444, nais ni AAMBIS-Owa party-list Rep. Sharon Garin na amyendahan ang National Internal Revenue Code para masingil na ng franchise tax ang mga Telcos sa bansa.

“Telcos were granted franchise tax exemptions when the industry was still starting out in the country. In order for the telcos to fully capacitate themselves and strengthen the industry,” ani Garin sa kanyang panukala.

Gayunpaman, simula­ noong dekada 90 ay ­lumaki na nang husto ang mga telcos at milyun-milyon na ang kanilang customers at pataas na nang pataas ang data ­usage na isang patunay na nakabawi na ang mga ito.

Dahil dito, nais ni Garin na bawiin na ang tax exemption ng mga telcos upang madagdagan ang tax collection ng bansa at magamit para sa ibang proyekto na pakikinabangan ng lahat ng mamamayan.

Kapag nakalusot ang panukalang ito, papatawan na ng 8% franchise tax ang mga telcos mula sa kanilang gross receipt bukod sa kanilang binabayarang Value Added­ Tax (VAT).

Gayunpaman, hindi umano papayagan, kung sakaling maging batas ang panukalang ito, na ipasa ng mga telcos sa kanilang mga customers ang 8% franchise tax.

“The passage of this bill will not add burden to our people,” ayon pa kay Garin kaya maglalagay ang mga ito ng probisyon na bawal ipasa o ipasagot sa mga customers ang franchise tax.