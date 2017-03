TAWAG NG TANGHALAN at JACKPOT & POY, AGAWAN KAY NORA

By Jun Lalin

NAGKAGULO ang Noranians kahapon. ­Hindi nila maintindihan kung saan ba talaga magge-guest bukas ang idolo nilang si Nora Aunor.

May announcement kasi na sa It’s ­Showtime ng ABS-CBN lalabas ang Superstar bilang special juror sa grand ­finals ng TAWAG NG ­TANGHALAN.

Pero biglang ­kumalat ang tsikang sa Eat ­Bulaga magge-guest si Mama Guy.

Isang taga-Eat Bulaga ang nagsabi sa amin na si Mama Guy ang special guest nila bukas sa JACKPOT & POY.

Bukod sa Superstar, may tatlong pangalan pang binanggit sa amin na makakasama niya.

Tinawagan namin ang isang kilalang malapit kay Mama Guy para ­usisain tungkol doon.

Sabi ng kakuwentuhan namin, naunang mag-commit si Mama Guy sa It’s Showtime sa pamamagitan ng isang malapit sa kanya na nagngangalang Marlon.

Ang taong ‘yon ang kausap ng isang taga-noontime show ng ­Kapamilya network at pumayag si Mama Guy at sinukatan na siya ng designer na gagawa ng isusuot niya sa nasabing guesting.

Pero biglang-bigla raw nagpasabi si Mama Guy na igine-guest din siya sa Eat Bulaga at nahihiya raw siya kina Tito at Vic Sotto, pati na rin kay Joey de Leon, kaya gusto niyang lumabas sa noontime show ng ­Kapuso network.

Kahapon ay may kagu­luhan dahil sa ­bagay na ‘yon at may ilang nagsasabing dapat sa It’s Showtime mag-guest ang Superstar dahil grand finals ng TAWAG NG TANGHALAN kung saan si Mama Guy ang pinakasumikat na produkto ng singing ­contest na ‘yon noong kapanahunan niya.

Nakausap muli namin ang taga-Eat Bulaga at sinabing hindi na tuloy sa kanila si Mama Guy.

Nagpasabi ang ­kampo ng Superstar na sa It’s Showtime sila unang ­nakapag-commit.

Pawang big stars din ang guests sa Eat ­Bulaga at handa ­silang makipagtapatan sa It’s Showtime para sa TAWAG NG ­TANGHALAN grand finals nito sa ­Resorts World Manila, kung saan ang grand ­champion ay magkakamit ng P2M, house & lot, musical package at ­recording contract.

‘Kaloka!

Bandang 5:15 PM kahapon, nakatanggap kami ng tawag mula sa taga-Eat Bulaga, tuloy na naman daw si Mama Guy sa kanila.

Sure na sure na raw na sa kanila magge-guest ang Superstar bukas!

‘Yung isang taga-It’s Showtime na mada­las naming nakakausap, tinawagan din namin para tanungin.

Ang alam niya, as of noong Miyerkules nang hapon, magge-guest sa kanila bukas si Mama Guy at wala pa raw ­silang update.

As of 6:18 PM ­kagabi, ang nakarating sa amin… sa It’s Showtime lalabas bukas si Nora!!!

***

Nasa isang ­coffee shop kami kahapon sa Tomas Morato Ave., ­Quezon City nang makita namin ang Meant To Be hottie na si Jak Roberto.

May pictorial siya para sa isang glossy magazine kasama ang Encantadia star na si Sanya Lopez na sister niya.

Kilala si Jak sa pagkakaroon ng magandang abs at madalas niyang idini-display ‘yon.

***

Speaking of abs, mamayang gabi na ang media launch ng new line ng sports nutrition supplements ng EuphoriaMaxx ng BARGN nina Niño Bautista at Red Gatus.

Mangunguna roon ang PBA twins na sina Anthony at David ­Semerad.

Kuwento sa amin ni Niño, magkakaron ng mini fashion show kung saan rarampa ang 10 hunk models at sa finale, ang Semerad twins.

Sexy fashion show ito kung saan ay ibibilad ang abs ng lahat ng rarampa, huh!

Sina Anthony at David, ­idi-display ang kanilang abs dahil tanging ­cycling shorts ang suot ng kambal, ‘noh?!

Very proud sina Anthony at David sa kanilang abs na ­produkto ng paggamit nila ng EuphoriaMaxx sports nutrition supplements, kaya maraming maglalaway sa pagrampa nila mamayang gabi, ‘noh?!

Bukod kina ­Anthony at David, rarampa sa ­nasabing media launch ang ilang models from ­Canada, Peru, Spain at Czech Republic.