TAUMBAYAN WALANG UTANG KAY BATO!

“Walang utang na loob ang taumbayan sa ‘yo.”

Ito ang mensahe ni Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano kay Philippine National Police (PNP) Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa matapos tawagin ng he­neral na ‘ingrato’ ang mga kritiko ng war on drugs dahil nakikinabang naman umano ang mga ito sa peace and order.

Sa press briefing kahapon ng kanilang grupong Magnificent 7, sinabi ni Alejano na walang karapatan si Dela Rosa na singilin ang taumbayan sa peace and order dahil trabaho niya ito bilang pulis.

“Alam ninyo walang utang na loob ang taumbayan sa kanya… trabaho niya iyan. Bakit mo sisi­ngilin ang lahat sa kanyang serbisyo? Kaya nga ‘pag nandito sa gobyerno thankless job ito,” ani Alejano.

Sa ayaw at sa gusto umano ng mga government official lalo na si Dela Rosa ay kailangan nitong tiyakin na magkaroon ng peace and order sa bansa bilang pinakamataas na lider ng pambansang pulisya.

“Do your mandate, hindi para ikaw ay sumikat or sisingilin mo sa utang na loob nila pagdating ng araw. Trabaho mo ‘yan. Walang sisingilin diyan sa pagtatrabaho dahil aasahan kang gawin mo ‘yan, bakit mo sila si­ngilin sa utang na loob na ‘yan,” ani Alejano.

Wala aniyang ingratong Filipino dahil sila ang nagmamay-ari ng gobyerno at ang mga public official ay nasa gobyerno para magsilbi sa mamamayan.

Sinabi naman ni Akba­yan Party-list Rep. Tom Villarin na kung mayroon dapat singilin walang iba kundi si Dela Rosa na balang araw ay dapat panagutin sa pagkamatay ng 13,000 katao sa war on drugs.

“General Dela Rosa should be held accountable for the thirteen thousand deaths dito sa war against drug. Kung ‘yun ang tinutukoy niya na ingrato ang kritiko niya, I think later, he will be asked siguro in proper court na mapanagutan itong mga namamatay sa war on drugs,” ani Villarin.

Parang nasa ibang planeta aniya si Dela Rosa dahil lumalabas na tanging siya pa lamang ang naniningil ng utang na loob sa taumbayan na kanyang pinagsisilbihan.

Nauna rito, tinawag na ingrato ni Dela Rosa ang mga kritiko na patuloy binabanatan ang war on drugs.

“Ako prangka ako na tao, you can criticize us to high heavens but I can tell you straight sa inyong mga mata, kayong mga critic, sabihan ko kayo: Ingrato kayo. Alam ko nakikinabang din kayo sa peace and order na idinulot sa atin ng war on drugs,” sabi ni Dela Rosa. (With Red Fortaleza)