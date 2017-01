Taumbayan umiwas sa paputok dahil kay PDu30

Naniniwala si Health Secretary Paulyn Ubial na natakot kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ­taumbayan kaya marami ang nag-umpisa nang umiwas sa paputok nang salubungin ang Bagong Taon.

Ayon kay Ubial, ang naitalang 350 kaso ng fireworks related injuries ngayong nagdaang selebrasyon ng Bagong Taon ay pinakamababa sa loob ng nagdaang 10 taon.

“People are now afraid to light firecrackers because of the President,” pahayag ni Ubial.

Aniya, maraming tao ang nangangamba na ­mahuhuli sila o mapaparusahan kapag gumamit ng paputok.

Dahil dito, itinuturing ng Department of Health (DOH) na nagwagi sila sa kanilang kampanya kontra sa paputok.

Sa ginanap na press briefing kahapon, sinabi ni Ubial, nakapagtala lamang ang DOH ng 350 fireworks related injury kung saan 348 ang nasa­bugan ng paputok habang dalawa ang nakalulon ng paputok.

Sa 348 na bilang, pinakamarami ang nabiktima sa National Capital­ Region (NCR) may 211 kaso (60%), Western ­Visayas, 34 kaso (10%); Central Luzon 29 kaso (8%).

Nabatid na mas mababa umano ang naturang bilang kumpara sa mahigit 900 na biktima ng paputok noong 2015.

“Nais naming pakiusapan lalo na ang mga bata na huwag mamulot ng paputok na nagkalat sa kalsada.

Siguraduhin din na pumunta sa ospital kung ikaw ay nagkasugat ng dahil sa paputok, maliit man o malaki ang sugat na iyong nakuha, dapat pa rin itong lapatan ng tamang gamot.

Ang tetano ay nakamamatay at ito ay nakukuha sa sugat na nanggagaling mula sa paputok,” ayon kay Ubial.

Nilinaw din ni Ubial na ang Iwas Paputok Campaign ay hindi natatapos sa Enero 2017 dahil mas palalawakin pa nila ang kampanya sa pamamagitan ng pagsusulong na maaprubahan ang Executive Order na magba-ban sa paggamit ng paputok.

Samantala, isang 15-anyos na dalagitang nakilalang si Emilyn Villanueva, Grade 8 student, taga-Malabon City ang inoobserbahan ngayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center (JRMMC) matapos tamaan ng bala sa ulo mula sa hindi pa matiyak na kalibre ng baril noong kasagsagan ng pagsalubong ng Bagong Taon.