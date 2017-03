Tatad tinawag na halimaw

Muli na namang sinariwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang galit kay dating Senador Kit Tatad na nagsabing nagtungo ito ng China para magpagamot.

“‘Tong si Tatad isa pa, halimaw. He forgot that he was the one who announced the 1981 declaring martial law, tapos you’re trying to redeem your character in this society by writing all sorts of things,” banggit ng Pangulo sa harap ng mga miyembro ng Cebu of Commerce and Industry Inc. (CCCI) sa Lapu-Lapu City nitong Huwebes.

Ayon sa Pangulo sinabi ni Tatad na nagpunta siya ng China para magpagamot sa sakit na cancer.

“How can you be so stupid and a blatant liar? O sige nagpunta ako sa China, kasi tinanong ko ‘yung China, ‘saan ka, saan nagpatuli si Tatad?’

Sabi niya dito, sa clinic diyan sa Hong Kong Avenue. Sabi ko, ‘samahan ninyo ako doon kay, ipa-repair ko itong akin, kay pokpok lang ito para linisin ba.

Ikaw, doon ka pa nagpatuli sa China, yawa ka. Tatad… stop. Why are you so vehement in your–? opus dei ka… ‘yan opus dei nangaupus na mga deidei diha,” sabi pa Pangulo kay Tatad.

Binakbakan pa ng Pangulo si Tatad na wala naman aniyang nagawa para sa bayan.