Task force binuo ng DOJ sa panibagong PDAF probe

Bumuo si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ng isang task force para magsagawa ng panibagong ­imbestigasyon kaugnay sa Priority Development ­Assistance Fund (PDAF) scam at sa umano’y ‘di ­tamang paggamit ng pondo ng Disbursement Acce­leration Program (DAP) ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III.

Napapaloob sa Department Order 435 inisyu ni Aguirre ang task force ay binubuo ng prosecutors at National Bureau of Investigation (NBI) agents at pamumunuan ni Justice Undersecretary Antonio Kho Jr.

Pinabubusisi rin ni Aguirre ang pork barrel scam at DAP, economic stimulus package ng Aquino administration, dahil kumbinsido umano siya na nagkaroon ng “miscarriage of justice” sa imbestigasyon ng ­nakalipas na liderato ng Department of Justice (DOJ).

Ayon pa kay Aguirre na gaya ng mga nakaraang imbestigasyon na kanilang pag-aaralang mabuti at iba-validate ang mga records mula sa implementing agencies at ang Commission on Audit (COA).