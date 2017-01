TARGET: BENILDE

Lumapit sa elimination round sweep ang San Sebastian matapos patalsikin ang Lyceum of the Phi­lippines 25-21, 25-19, 25-17 kahapon sa women’s division ng 92nd NCAA volleyball sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Hawak ang 8-0 card, isang panalo na lang at ibubulsa ng Lady Stags ang outright spot sa championship round kasama ang thrice-to-beat incentive.

Para makumpleto ang sweep, target ng Baste ang defending champion College of Saint Benilde bukas sa parehong venue.

Winalis ng Lady Stags ang elims noong nakaraang season, pero nasilat sila sa Lady Blazers sa finals.

Nakatanaw na si San Sebastian coach Roger Go­rayeb sa rematch sa Benilde.

“Our focus is in that one game against St. Benilde and we have a day to prepare,” deklarasyon ni Gorayeb.

Kontra Lyceum, kumana sina reigning back-to-back MVP Grethcel Sotlones at Joyce Sta. Rita ng tig-13 puntos para pangunahan ang Lady Stags.

Nalasap ng Lady Pirates ang pang-apat na talo sa siyam na salang at laglag na ngayong season.

Pasok na sa Final Four ang San Sebastian at Arellano University (7-1), pinag-aagawan ng St. Benilde (6-2), San Beda (6-3) at Perpetual Help (5-3) ang dalawang natitirang slots.