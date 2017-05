Tapos na ang maliligayang araw ng mga angkasero, angkasera!

Noong nasa kainitan ang krisis sa Marawi City dahil sa pagsalakay ng tero­ristang grupo na Maute ay nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na huling biyahe na niya ang Russia.

Napaiksi kasi ang biyahe ng Pangulo sa nasabing bansa dahil sa nangyaring kaguluhan na nag-udyok sa Pangulo para magdeklara ng Martial Law sa buong Mindanao.

Kasunod din ng nasabing deklarasyon ay may lumabas na balitang kanselado na ang nakatakdang pagbisita ng Pangulo sa Japan sa unang linggo ng Hunyo.

Kung totoo ang tinuran ng Pangulo noong umuwi ito mula sa pagbisita sa Russia ay nangangahulugan ito na kasama ang nakatakdang biyahe ng Pangulo pa-Japan sa kanselado.

Hindi naman tayo todong sang-ayon sa desisyong ito ng Pangulo na kanselahin na ang lahat ng state visit at official visit dahil mahalagang magkaroon ng ugnayan ang Pangulo sa mga kapwa niya lider.

Ang hindi lang natin ­sinasang-ayunan dahil hindi magandang tingnan ay ang sangkaterbang mga personalidad na umaangkas sa biyahe ng Pangulo na wala namang malinaw na papel sa gobyerno maliban sa pagiging supporter ng Pangulo noong nakaraang halalan.

Sa mga supporters na umaangkas sa mga biyahe ng Pangulo kung talagang kaisa kayo sa mabuting layunin sa bansa ni PDu30 dapat ay isinasantabi ninyo ang inyong personal na mga kagustuhan kagaya ng pagliliwaliw sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Imbes na makatulong kayo ay sinisira niyo­ lamang ang Pangulo na napakalinis ng hangarin ­para sa bayan.

Sa mga nakatalaga naman sa pangangasiwa ng delegasyon ng Pangulo sa mga biyahe palabas ng bansa ay siguraduhin niyo namang top officials lamang na may kinalaman sa biyahe ang inyong isasama.

Kahit kasi sabihing sagot nila ang pamasahe at hotel, may abuso at pagsasamantala factor pa rin bilang kasama sila sa delegasyon dahil ibig sabihin nito ay saklaw din sila ng kung anumang prebilihiyong ipinagkakaloob sa Pangulo at delegasyon nito na hindi naman nakukuha ng isang ordinaryong mamamayan.

Kaya stop na rin kayo, katulad ng pagpapa-stop ng Pangulo sa mga nasa likod ng iligal na droga, krimina­lidad at katiwalian.