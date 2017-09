TAOB ANG GINS

Mukhang nagkatotoo ang pangamba ni coach Tim Cone, natapos ang seven-game winning run ng kanyang Ginebra nang itaob ng San Miguel Beer 107-103.

Pagkatapos kalusin ang Blackwater 98-81 para ilista ang longest winning stretch sa ilalim ni Cone at sa PBA Governors Cup, nabanggit ng two-time Grand Slam coach na hindi ganun kaangas ang Gin Kings kumpara sa mga naunang panalo.

Nawala raw ang ball movement na nagresulta sa pagkawala rin ng mas maraming open looks sa basket.

“It’s hard to sustain the habit during a long winning streak,” banggit ni Cone sa bisperas ng SMB game. “It’s but a natural reaction that you will relax a little bit. It’s human nature, and we’re battling our human nature right now.”

At sa Smart Araneta Coliseum kagabi, maaga pa lang ay nakababa na ang mga kamay ng Gins – hindi nakadepensa at naiwan 30-16 pagkatapos ng first 12 minutes, at 56-33 sa break.

Lupaypay sa first three quarters ang Ginebra, naiiwan pa rin 87-65 papasok ng fourth at hindi na nakabalik.

Matikas ang debut ni Terrence Watson, nagsumite ng game-high 28 points at 17 rebounds para sa Beermen.

Si Watson ang pangatlong import ng SMB ngayong season-ending conference at pangalawa sa halos isang linggo lang matapos pasibatin agad ng team ang wala sa pormang si Terik Bridgeman.

Umayuda si Arwind Santos ng 23, may 20 si Chris Ross, 16 at 10 kina Alex Cabagnot at June Mar Fajardo para iangat ang SMB sa 5-3, kabuhol ang TNT sa 4th-5th.

Napigil sa 7-2 ang Ginebra, kapareho ng NLEX na kapwa-pasok na rin sa playoffs.

Pinangunahan ng 18 points ni Japeth Aguilar ang Gin Kings, may 17 si LA Tenorio at 16 si Greg Slaughter. Nagkasya sa 14 si Justin Brownlee sa 7 for 18 shooting at may 12 boards.

Sa first game, pinaypayan ng Alaska ang tsansa sa quarterfinals nang ibaon ang out nang Kia 102-94. Kinubra ng Aces ang third straight ‘W’ tungo sa 3-6.