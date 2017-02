Tanod niratrat sa loob ng bahay

By Armida Rico

Pinasok sa loob ng bahay saka pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang tatlong kalalakihan na naka-bonnet at hood ang isang barangay tanod sa harap mismo ng kanyang asawa at limang buwang gulang na anak na babae kahapon ng hapon sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City.

Dead on the spot ang biktimang si ­Ignacio Intalan, 43, ng Intalan Compound sa A. ­Torres St., Barangay Bagong Ilog, Pasig City sanhi ng limang tama ng bala sa ulo at sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Batay sa ulat ng Pasig City Police, dakong alas-dos ng hapon nang maganap ang insidente sa loob ng bahay ng biktima sa A. Torres St. ng nasabing lungsod.

Ayon sa misis ng bik­tima na ayaw magpa­banggit ng pangalan, nakaupo si Intalan sa loob ng kanilang bahay habang gumagamit ng cellphone nang biglang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin.

Una ay sa labas lamang umano ng kanilang bakod nagpaputok ang mga suspek hanggang sa pumasok na sa loob ng bahay at pinagbabaril ng makailang ulit ang bik­tima na dahilan ng agarang pagkamatay nito.

Nagmakaawa pa uma­no ang ginang sa mga suspek na huwag patayin ang kanyang asawa.

Bigo naman ang ginang na makilala ang mga suspek na mabilis tumakas matapos ang krimen.