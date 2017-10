Tangke ng tubig sumabog

Sumabog sa gitna ng katahimikan ng madaling-araw kahapon ang 42 talampakang taas na tangke ng tubig sa Bgy. Muzon, San Jose del Monte, Bulacan na pumatay ng apat na katao at sumugat ng 41 pa.

Kabilang sa mga nasawi sa nasabing insidente sina Jimmy Garcia, 50, police aide, Jaina Espina, Elaine Chamzon at ang isang taong gulang na batang lalaki.

Ang mga ito at 41 sugatan ay pawang nadaganan ng mga nagbagsakang pader ng kanilang bahay kung saan karamihan sa kanila at natutulog nang sumabog at bumagsak ang buong water tank.

Magsasagawa naman ng malalimang imbestigasyon ang City Go­vernment kung ano ang dahilan nang pagsabog ng water tank.

Mismong si Mayor Arthur Robes at city engineering office ang magsasagawa ng pagsisiyasat kung ano ang naging sanhi ng kaduda-dudang pagsambulat ng tangke ng tubig na pinanganga­siwaan ng San Jose del Monte City Water District na sumira rin sa 10 bahay sa paligid, gayundin sa mga istruktura, mga sasakyan at hindi pa kasama rito ang partially damage na mahigit 60 kabahayan.

Tinukoy ni Mayor Robes ang pagdurugtong ng water district sa tangke upang mapalaki ang imbak nitong tubig na hindi inaalis na siyang dahilan kung bakit bumigat ang water tank at hindi ito nakaya ng pundasyon base sa naunang disenyo.

Ipinaliwanag naman ni Engr. Loreto Limcolioc, General Manager ng San Jose del Monte City Water District (San Jose Water) na kasama sa orihinal na design ang ginawang pagdurugtong ng kanilang tanggapan sa water tank na may taas na 13 metro at 14 meters diameter at may kapasidad na 2,000 cubic meters.

Hindi rin nagbigay ng ibang impormasyon ang Water District kung sino ang kontratistang gumawa ng water tank ngunit tiniyak nilang sasagutin ng kanilang tanggapan ang lahat ng mga gastusin ng mga naging biktima at mga nasira ng pagsabog ng tangke ng tubig.